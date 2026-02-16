Ανησυχητικές προβλέψεις για το bitcoin: Ο κίνδυνος ενός crypto winter και οι προβλέψεις για πτώση ακόμη και τα $31.000
Ανησυχητικές προβλέψεις για το bitcoin: Ο κίνδυνος ενός crypto winter και οι προβλέψεις για πτώση ακόμη και τα $31.000
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύεται στην περιοχή των 67.000-69.000 δολαρίων, χωρίς να καταφέρνει να ανακτήσει σταθερά το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολαρίων
Υπό πίεση παραμένει το Bitcoin, με την τιμή του να κινείται κάτω από τα 70.000 δολάρια και την αγορά να εμφανίζει σημάδια κόπωσης μετά την έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων.
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύεται στην περιοχή των 67.000-69.000 δολαρίων, χωρίς να καταφέρνει να ανακτήσει σταθερά το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολαρίων. Κάθε ανοδική προσπάθεια συναντά ισχυρές ρευστοποιήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι σημαντικό μέρος των επενδυτών επιλέγει να κατοχυρώσει κέρδη ή να περιορίσει την έκθεσή του στον κίνδυνο.
Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, καθώς το Bitcoin έχει απομακρυνθεί αισθητά από τα πρόσφατα υψηλά του, ενώ το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον και η γενικότερη στάση αποφυγής ρίσκου επηρεάζουν αρνητικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παρά τις κατά διαστήματα ανοδικές αντιδράσεις, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει διορθωτική, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αγορά αναζητά ένα νέο επίπεδο ισορροπίας πριν διαμορφωθεί η επόμενη σαφής κατεύθυνση.
Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους αυτό το μήνα, οι στρατηγικοί αναλυτές της Ned Davis Research (NDR) ανέφεραν ότι διαβλέπουν πιθανή πτώση για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ακόμη και μετά τις μαζικές πωλήσεις που έπληξαν το κρυπτονόμισμα τους τελευταίους μήνες. Εάν η πτωτική αγορά μετατραπεί σε πλήρη «χειμώνα» (crypto winter) για το bitcoin, το κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να πέσει στα 31.000 δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές Πατ Τσότσικ και Φίλιπ Μουλς.
Εάν το νόμισμα πέσει στα 31.000 δολάρια, αυτό σημαίνει ότι το κρυπτονόμισμα θα πέσει κατά 55% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύεται στην περιοχή των 67.000-69.000 δολαρίων, χωρίς να καταφέρνει να ανακτήσει σταθερά το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολαρίων. Κάθε ανοδική προσπάθεια συναντά ισχυρές ρευστοποιήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι σημαντικό μέρος των επενδυτών επιλέγει να κατοχυρώσει κέρδη ή να περιορίσει την έκθεσή του στον κίνδυνο.
Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, καθώς το Bitcoin έχει απομακρυνθεί αισθητά από τα πρόσφατα υψηλά του, ενώ το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον και η γενικότερη στάση αποφυγής ρίσκου επηρεάζουν αρνητικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παρά τις κατά διαστήματα ανοδικές αντιδράσεις, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει διορθωτική, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αγορά αναζητά ένα νέο επίπεδο ισορροπίας πριν διαμορφωθεί η επόμενη σαφής κατεύθυνση.
Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους αυτό το μήνα, οι στρατηγικοί αναλυτές της Ned Davis Research (NDR) ανέφεραν ότι διαβλέπουν πιθανή πτώση για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ακόμη και μετά τις μαζικές πωλήσεις που έπληξαν το κρυπτονόμισμα τους τελευταίους μήνες. Εάν η πτωτική αγορά μετατραπεί σε πλήρη «χειμώνα» (crypto winter) για το bitcoin, το κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να πέσει στα 31.000 δολάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές Πατ Τσότσικ και Φίλιπ Μουλς.
Εάν το νόμισμα πέσει στα 31.000 δολάρια, αυτό σημαίνει ότι το κρυπτονόμισμα θα πέσει κατά 55% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα