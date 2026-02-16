Κατώτατος μισθός: Πόσο θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου με στόχο να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναμένεται το 2026 να διαμορφωθεί στα 940 ευρώ, με στόχο να φτάσει το 2027 τα 980-1.000 ευρώ

Μαίρη Λαμπαδίτη
Σε γενναιόδωρη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, προσβλέποντας στην υπέρβαση του ορίου των 950 ευρώ που είχε τεθεί ως στόχος το 2027.

Ο βηματισμός των αυξήσεων που είχε προδιαγραφεί για την επόμενη διετία φαίνεται ότι θα τρέξει με ταχύτερους ρυθμούς, καθώς εισερχόμαστε σε προεκλογικό έδαφος.

Ετσι, ενώ αρχικά οι αυξήσεις αναμενόταν να είναι της τάξης των 40 με 50 ευρώ ετησίως, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί από τα 880 ευρώ πέρυσι στα 920 ευρώ το 2026 και στα 950 ευρώ ή και πιο πάνω το 2027, δεν αποκλείεται να φτάσουν -σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο- στα 60 ευρώ μηνιαίως (αύξηση 7%). Αυτό σημαίνει ότι το 2026 ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 940 ευρώ, με στόχο να φτάσει το 2027 τα 980-1.000 ευρώ.

Φυσικά για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη επιχειρηματολογία ως προς το οικονομικό αποτύπωμα που θα έχει μια τέτοια αύξηση. Αλλωστε, ο κατώτατος μισθός απευθύνεται σε περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αριθμός που βαίνει μειούμενος κάθε χρόνο, εξέλιξη σε κάθε περίπτωση θετική, που σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων λαμβάνει μηνιαίως ποσά υψηλότερα από τα κατώτατα όρια.

