Alpha Bank για ελληνική οικονομία: Στο 1,8% ο πήχης της ανάπτυξης για το 2026
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Ελληνική οικονομία Alpha Bank

Alpha Bank για ελληνική οικονομία: Στο 1,8% ο πήχης της ανάπτυξης για το 2026

Σε φάση επέκτασης το οικονομικό κλίμα σε αντίθεση με τη στασιμότητα στην ευρωζώνη - Ο βασικός κίνδυνος εντοπίζεται στον ενεργειακό πληθωρισμό

Alpha Bank για ελληνική οικονομία: Στο 1,8% ο πήχης της ανάπτυξης για το 2026
Την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύει το νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (0,7% στην ΕΕ-27), ο οποίος πιέζεται από την αδύναμη δυναμική των ισχυρών οικονομιών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία).

Όσον αφορά το οικονομικό κλίμα, ο δείκτης ESI επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά σε φάση οικονομικής επέκτασης από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2026, επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα. Αντίθετα, η ΕΕ-27 κινείται σε φθίνουσα τροχιά και κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της.

Ο βασικός κίνδυνος εντοπίζεται στον ενεργειακό πληθωρισμό, ο οποίος επιταχύνθηκε από 3,1% τον Φεβρουάριο σε 4,9% τον Μάιο. Η Alpha Bank εκτιμά ότι η ανάπτυξη για το σύνολο του 2026 θα διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 1,8%, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και θα εξομαλυνθούν οι διεθνείς αγορές ενέργειας.

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