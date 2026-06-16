Η Yum Brands πουλάει την Pizza Hut έναντι $2,7 δισ. σε δύο διαφορετικούς αγοραστές
Η Yum Brands πουλάει την Pizza Hut έναντι $2,7 δισ. σε δύο διαφορετικούς αγοραστές
H εταιρεία private equity LongRange Capital αποκτά τις διεθνείς δραστηριότητες έναντι $1,5 δισ. και η Yum China Holdings Inc. τα καταστήματα της αλυσίδας στην Κίνα για $1,2 δισ.
Η Yum Brands Inc. αποφάσισε να πουλήσει την Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων σε δύο διαφορετικούς αγοραστές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι δραστηριότητες της Pizza Hut εκτός ηπειρωτικής Κίνας θα περάσουν στον έλεγχο της εταιρείας private equity LongRange Capital έναντι $1,5 δισ. Παράλληλα, τα καταστήματα της αλυσίδας στην Κίνα θα εξαγοραστούν από την Yum China Holdings Inc. για $1,2 δισ.
Η είδηση έγινε δεκτή θετικά από τους επενδυτές, με τη μετοχή της Yum Brands να ενισχύεται έως και 2,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Η πώληση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Pizza Hut αντιμετωπίζει προκλήσεις σε αρκετές αγορές, καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο της εστίασης εντείνεται και οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται.
Η Pizza Hut εξαγοράστηκε από την PepsiCo (PEP.O), το 1977 και αποσχίστηκε το 1997 μαζί με το KFC και το Taco Bell για να σχηματίσει την εταιρεία που μετονομάστηκε σε Yum Brands το 2002. Η Yum, η οποία θα διατηρήσει το Taco Bell και το KFC, αναμένει ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι δραστηριότητες της Pizza Hut εκτός ηπειρωτικής Κίνας θα περάσουν στον έλεγχο της εταιρείας private equity LongRange Capital έναντι $1,5 δισ. Παράλληλα, τα καταστήματα της αλυσίδας στην Κίνα θα εξαγοραστούν από την Yum China Holdings Inc. για $1,2 δισ.
Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική κίνηση για τη Yum Brands, η οποία επιδιώκει να αναδιαμορφώσει το χαρτοφυλάκιό της και να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης.
Yum! Brands says it is selling Pizza Hut in a $2.7 billion deal that will split ownership of the restaurant chain between a U.S. private equity firm and a Chinese restaurant company.— CBS News (@CBSNews) June 16, 2026
https://t.co/71sCw9Dhrn
Η είδηση έγινε δεκτή θετικά από τους επενδυτές, με τη μετοχή της Yum Brands να ενισχύεται έως και 2,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Η πώληση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Pizza Hut αντιμετωπίζει προκλήσεις σε αρκετές αγορές, καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο της εστίασης εντείνεται και οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται.
Η Pizza Hut εξαγοράστηκε από την PepsiCo (PEP.O), το 1977 και αποσχίστηκε το 1997 μαζί με το KFC και το Taco Bell για να σχηματίσει την εταιρεία που μετονομάστηκε σε Yum Brands το 2002. Η Yum, η οποία θα διατηρήσει το Taco Bell και το KFC, αναμένει ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.
Πηγή: newmoney.gr
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