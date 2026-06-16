Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): «Δημιουργούμε αξία με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις»
Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): «Δημιουργούμε αξία με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις»
Προχωρεί η εκ βάθρων αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού τόνισε ο επικεφαλής του Ομίλου κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων -Μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή
Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς αποτυπώθηκαν με σαφήνεια τα αποτελέσματα του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου από έναν όμιλο κατασκευών και ενέργειας σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας προέρχεται πλέον από δραστηριότητες με μακροχρόνιο και προβλέψιμο χαρακτήρα, στοιχείο που αντανακλάται και στην πορεία της μετοχής. «Θέτουμε τα θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, η οποία δεν ωφελεί μόνο την εταιρεία και τους μετόχους της, αλλά και το κοινωνικό σύνολο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μιλώντας προς τους μετόχους υπογράμμισε ότι ο Όμιλος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στις ελληνικές υποδομές, υπενθυμίζοντας ότι κατέθεσε προσφορές συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση δύο μεγάλων συμβάσεων παραχώρησης (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός) και περί τα 500 εκ. σε πληρωμές φόρων και άλλων εισφορών.
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Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας προέρχεται πλέον από δραστηριότητες με μακροχρόνιο και προβλέψιμο χαρακτήρα, στοιχείο που αντανακλάται και στην πορεία της μετοχής. «Θέτουμε τα θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, η οποία δεν ωφελεί μόνο την εταιρεία και τους μετόχους της, αλλά και το κοινωνικό σύνολο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μιλώντας προς τους μετόχους υπογράμμισε ότι ο Όμιλος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στις ελληνικές υποδομές, υπενθυμίζοντας ότι κατέθεσε προσφορές συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση δύο μεγάλων συμβάσεων παραχώρησης (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός) και περί τα 500 εκ. σε πληρωμές φόρων και άλλων εισφορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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