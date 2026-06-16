Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): «Δημιουργούμε αξία με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις»

Προχωρεί η εκ βάθρων αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού τόνισε ο επικεφαλής του Ομίλου κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων -Μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή