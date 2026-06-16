Goldman Sachs για ΔΕΗ: Τιμή στόχος €26,50 και το μεγάλο στοίχημα των €24 δισ.

Η μετοχή αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά οχήματα στην Ευρώπη για την τάση του εξηλεκτρισμού - Στο 16,9% το περιθώριο ανόδου - Το σενάριο των 30 ευρώ και οι βασικοί κίνδυνοι