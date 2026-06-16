Goldman Sachs για ΔΕΗ: Τιμή στόχος €26,50 και το μεγάλο στοίχημα των €24 δισ.
Goldman Sachs για ΔΕΗ: Τιμή στόχος €26,50 και το μεγάλο στοίχημα των €24 δισ.
Η μετοχή αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά οχήματα στην Ευρώπη για την τάση του εξηλεκτρισμού - Στο 16,9% το περιθώριο ανόδου - Το σενάριο των 30 ευρώ και οι βασικοί κίνδυνοι
Η Goldman Sachs επαναφέρει την κάλυψη της ΔΕΗ με σύσταση Buy και τιμή στόχο τα €26,50 ανά μετοχή, βλέποντας τη μετοχή ως ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά οχήματα στην Ευρώπη για την τάση του εξηλεκτρισμού, με περιθώριο ανόδου 16,9% από την τιμή των €22,66. Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου αλλάζει το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας, καθώς χρηματοδοτεί ένα πολύ πιο επιθετικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περίοδο 2026-2030.
Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των €24 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν €5 δισ. ετησίως και σηματοδοτεί επιτάχυνση περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Περίπου το 60% των επενδύσεων κατευθύνεται σε νέα παραγωγική ισχύ, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, περίπου 20% στα δίκτυα και το υπόλοιπο 20% σε νέα πεδία δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων τα data centers και άλλες γειτονικές επιχειρηματικές γραμμές.
Η Goldman Sachs θεωρεί ότι, εφόσον το σχέδιο εκτελεστεί επιτυχώς, η ΔΕΗ μπορεί να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της μέσα σε πέντε χρόνια, από 12 GW στο τέλος του 2025 σε 24 GW έως το 2030. Παράλληλα, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου θα βελτιωθεί ουσιαστικά, με περίπου 80% της ισχύος να προέρχεται από καθαρές και χαμηλότερου κόστους πηγές παραγωγής. Η επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση θα βασιστεί κατά περίπου 60% στις υφιστάμενες αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από νέες ή πρόσφατα προστεθείσες αγορές, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.
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Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των €24 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν €5 δισ. ετησίως και σηματοδοτεί επιτάχυνση περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Περίπου το 60% των επενδύσεων κατευθύνεται σε νέα παραγωγική ισχύ, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, περίπου 20% στα δίκτυα και το υπόλοιπο 20% σε νέα πεδία δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων τα data centers και άλλες γειτονικές επιχειρηματικές γραμμές.
Η Goldman Sachs θεωρεί ότι, εφόσον το σχέδιο εκτελεστεί επιτυχώς, η ΔΕΗ μπορεί να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της μέσα σε πέντε χρόνια, από 12 GW στο τέλος του 2025 σε 24 GW έως το 2030. Παράλληλα, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου θα βελτιωθεί ουσιαστικά, με περίπου 80% της ισχύος να προέρχεται από καθαρές και χαμηλότερου κόστους πηγές παραγωγής. Η επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση θα βασιστεί κατά περίπου 60% στις υφιστάμενες αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από νέες ή πρόσφατα προστεθείσες αγορές, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.
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