Σταμάτησε μια ανάσα από τις 52.000 μονάδες ο Dow Jones - Στο επίκεντρο το Ιράν και η Fed
Σταμάτησε μια ανάσα από τις 52.000 μονάδες ο Dow Jones - Στο επίκεντρο το Ιράν και η Fed
Συγκρατημένοι οι επενδυτές πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς, ενώ η πτώση του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες των αγορών
Πάνω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ο Dow Jones στη συνεδρίαση της Τρίτης, μετά από ένα θεαματικό τετραήμερο ανοδικό σερί, αν και κυριολεκτικά στο φώτο φίνις δεν κατάφερε να κρατηθεί στα επίπεδα αυτά. Πάντως, συνολικά το κλίμα στη Wall Street ήταν πιο συγκρατημένο, καθώς οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για την περίφημη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ενώ προετοιμάζονται για την πρώτη απόφαση επιτοκίων της Fed υπό τη νέα ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε σε νέα υψηλά στις 51.999 μονάδες αυξημένος κατά 0,64%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς και οικονομικούς τίτλους. Ωστόσο, ο S&P 500 δεν ακολούθησε υποχωρώντας κατά 0,57% στις 7.511 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κατέγραψε πτώση 1,15% στις 26.376 μονάδες, υπό το βάρος σημαντικών ρευστοποιήσεων κυρίως στις εταιρείες ημιαγωγών που είχαν πρωταγωνιστήσει στα προηγούμενα ράλι.
Στην αγορά ομολόγων, η καθοδική πορεία των αποδόσεων συνεχίστηκε με το 10ετές να προσγειώνεται στο 4,42% και το 2ετές να πέφτει στο 4,04%.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις προετοιμασίες για την επίσημη υπογραφή της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και της αποκλιμάκωσης.
Η προοπτική ανοίγματος των Στενών το Ορμούζ σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής και των εξαγωγών από το Ιράν συνέχισε να τροφοδοτεί την αποκλιμάκωση του μαύρου χρυσού, με το Brent να κατεβαίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων.
Βέβαια, αρκετές λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου παραμένουν ασαφείς, όπως και η εφαρμογή του. Ωστόσο, για την ώρα οι αγορές επιλέγουν να δουν το ποτήρι μισογεμάτο ελπίζοντας ότι η ενεργειακή κρίση θα καταλαγιάσει και μαζί η πίεση που ασκούσε στον πληθωρισμό.
Το timing, εξάλλου, είναι σημαντικό δεδομένου ότι «τρέχει» η πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς.
Αναλυτές και traders περιμένουν ότι η FOMC θα κρατήσει και πάλι στάση αναμονής αξιολογώντας τα στοιχεία και τις εξελίξεις. Ωστόσο, το τοπίο των μελλοντικών μηνών αναμορφώνεται, μειώνοντας την πίεση για ταχύτερες νομισματικές παρεμβάσεις εφόσον το ράλι του πληθωρισμού περιοριστεί.
Ο πρώην επικεφαλής της PIMCO, Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, εκτίμησε ότι η πτώση του πετρελαίου θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στα αμερικανικά νοικοκυριά.
«Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ το πετρέλαιο ντίζελ θα πέσει κάτω από τα 5 δολάρια τις επόμενες ημέρες», ανέφερε, εξέλιξη που θα επηρεάσει ευρύτερα την τάση του πληθωρισμού.
Ο αναλυτής της eToro, Μπρετ Κένγουελ, υποστήριξε ότι η συνεδρίαση της Fed ενδέχεται να μην συνοδευτεί από αύξηση επιτοκίων, όμως θα μπορούσε να προσφέρει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ο Κέβιν Γουόρς προσεγγίζει το ζήτημα του πληθωρισμού.
«Μέσα σε λίγους μήνες η συζήτηση μετατοπίστηκε από το “πόσες μειώσεις επιτοκίων θα έχουμε φέτος;” στο “πόσες αυξήσεις επιτοκίων βρίσκονται πλέον στο τραπέζι;”», ανέφερε. «Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή που φέρνει τον Γουόρς σε δύσκολη θέση. Μπορεί να αναγνωρίσει την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου και να εμφανιστεί υπομονετικός, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να δείξει εφησυχασμό εάν οι ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση».
Παράλληλα οι επενδυτές αναρωτιούνται αν ο νέος διοικητής προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας με τις αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τριμηνιαία Έκθεση Οικονομικών Προβλέψεων (SEP), η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την οικονομία και το γνωστό «dot plot», όπου αποτυπώνονται οι προσδοκίες των αξιωματούχων για τα επιτόκια. Ο ίδιος ο Κέβιν Γουόρς έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις για την έκδοση του «dot plot», θεωρώντας ότι μπορεί να δημιουργεί υπερβολική εστίαση των αγορών στις μεμονωμένες προβλέψεις των αξιωματούχων αντί στη συνολική στρατηγική της κεντρικής τράπεζας.
Ξεχωριστή θέση στην αγορά συνέχισε να έχει και η SpaceX, η οποία συνέχισε την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία για τρίτη συνεδρίαση. Η εταιρεία του Έλον Μασκ βρίσκεται πλέον σε τροχιά να ξεπεράσει την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία, με αποτίμηση κοντά στα 3 τρισ. δολάρια, ενώ μάλιστα πρόσκαιρα ξεπέρασε ακόμη και τη Microsoft.
Οι επενδυτές εκτίμησαν το γεγονός ότι η διαστημική εταιρεία αξιοποίησε άμεσα τη δυναμική της, επισημοποιώντας τη συμφωνία εξαγοράς της Cursor, της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας εργαλείων προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, με το deal να αποτιμά την startup στα 60 δισ. δολάρια.
Στις υπόλοιπες εταιρικές εξελίξεις, η Yum! Brands είδε τη μετοχή της να ενισχύεται μετά την ανακοίνωση της πώλησης της αλυσίδας Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί στις πιο αποδοτικές δραστηριότητες των KFC και Taco Bell.
H στροφή των επενδυτών σε κυκλικές μετοχές ευνόησαν τον τραπεζικό κλάδο και ονόματα όπως η JPMorgan Chase, μαζί με παραδοσιακές βιομηχανίες όπως η 3M, εξέλιξη που τροφοδότησε τα κέρδη του Dow.
Αντίθετα, θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων έπεσε ο τεχνολογικός κλάδος και τα μικροτσίπ, με την STMicroelectronics να χάνει πάνω από 4% μετά και την ανακοίνωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 1,5 δισ. δολαρίων.
Σημαντικές απώλειες κατέγραψε επίσης η Rathbones Group αφού ανακοίνωσε ότι θα παγώσει την ένταξη νέων πελατών για έναν χρόνο, ενώ έντονη πίεση δέχτηκαν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως η Shell και η BP, υπό το βάρος της ελεύθερης πτώσης της τιμής του μαύρου χρυσού.
Πηγή: www.newmoney.gr
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε σε νέα υψηλά στις 51.999 μονάδες αυξημένος κατά 0,64%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς και οικονομικούς τίτλους. Ωστόσο, ο S&P 500 δεν ακολούθησε υποχωρώντας κατά 0,57% στις 7.511 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κατέγραψε πτώση 1,15% στις 26.376 μονάδες, υπό το βάρος σημαντικών ρευστοποιήσεων κυρίως στις εταιρείες ημιαγωγών που είχαν πρωταγωνιστήσει στα προηγούμενα ράλι.
Στην αγορά ομολόγων, η καθοδική πορεία των αποδόσεων συνεχίστηκε με το 10ετές να προσγειώνεται στο 4,42% και το 2ετές να πέφτει στο 4,04%.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις προετοιμασίες για την επίσημη υπογραφή της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και της αποκλιμάκωσης.
Η προοπτική ανοίγματος των Στενών το Ορμούζ σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής και των εξαγωγών από το Ιράν συνέχισε να τροφοδοτεί την αποκλιμάκωση του μαύρου χρυσού, με το Brent να κατεβαίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων.
Βέβαια, αρκετές λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου παραμένουν ασαφείς, όπως και η εφαρμογή του. Ωστόσο, για την ώρα οι αγορές επιλέγουν να δουν το ποτήρι μισογεμάτο ελπίζοντας ότι η ενεργειακή κρίση θα καταλαγιάσει και μαζί η πίεση που ασκούσε στον πληθωρισμό.
Το timing, εξάλλου, είναι σημαντικό δεδομένου ότι «τρέχει» η πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς.
Αναλυτές και traders περιμένουν ότι η FOMC θα κρατήσει και πάλι στάση αναμονής αξιολογώντας τα στοιχεία και τις εξελίξεις. Ωστόσο, το τοπίο των μελλοντικών μηνών αναμορφώνεται, μειώνοντας την πίεση για ταχύτερες νομισματικές παρεμβάσεις εφόσον το ράλι του πληθωρισμού περιοριστεί.
Ο πρώην επικεφαλής της PIMCO, Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, εκτίμησε ότι η πτώση του πετρελαίου θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στα αμερικανικά νοικοκυριά.
«Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ το πετρέλαιο ντίζελ θα πέσει κάτω από τα 5 δολάρια τις επόμενες ημέρες», ανέφερε, εξέλιξη που θα επηρεάσει ευρύτερα την τάση του πληθωρισμού.
Ο αναλυτής της eToro, Μπρετ Κένγουελ, υποστήριξε ότι η συνεδρίαση της Fed ενδέχεται να μην συνοδευτεί από αύξηση επιτοκίων, όμως θα μπορούσε να προσφέρει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ο Κέβιν Γουόρς προσεγγίζει το ζήτημα του πληθωρισμού.
«Μέσα σε λίγους μήνες η συζήτηση μετατοπίστηκε από το “πόσες μειώσεις επιτοκίων θα έχουμε φέτος;” στο “πόσες αυξήσεις επιτοκίων βρίσκονται πλέον στο τραπέζι;”», ανέφερε. «Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή που φέρνει τον Γουόρς σε δύσκολη θέση. Μπορεί να αναγνωρίσει την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου και να εμφανιστεί υπομονετικός, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να δείξει εφησυχασμό εάν οι ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση».
Παράλληλα οι επενδυτές αναρωτιούνται αν ο νέος διοικητής προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας με τις αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τριμηνιαία Έκθεση Οικονομικών Προβλέψεων (SEP), η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την οικονομία και το γνωστό «dot plot», όπου αποτυπώνονται οι προσδοκίες των αξιωματούχων για τα επιτόκια. Ο ίδιος ο Κέβιν Γουόρς έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις για την έκδοση του «dot plot», θεωρώντας ότι μπορεί να δημιουργεί υπερβολική εστίαση των αγορών στις μεμονωμένες προβλέψεις των αξιωματούχων αντί στη συνολική στρατηγική της κεντρικής τράπεζας.
Ξεχωριστή θέση στην αγορά συνέχισε να έχει και η SpaceX, η οποία συνέχισε την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία για τρίτη συνεδρίαση. Η εταιρεία του Έλον Μασκ βρίσκεται πλέον σε τροχιά να ξεπεράσει την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία, με αποτίμηση κοντά στα 3 τρισ. δολάρια, ενώ μάλιστα πρόσκαιρα ξεπέρασε ακόμη και τη Microsoft.
Οι επενδυτές εκτίμησαν το γεγονός ότι η διαστημική εταιρεία αξιοποίησε άμεσα τη δυναμική της, επισημοποιώντας τη συμφωνία εξαγοράς της Cursor, της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας εργαλείων προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, με το deal να αποτιμά την startup στα 60 δισ. δολάρια.
Στις υπόλοιπες εταιρικές εξελίξεις, η Yum! Brands είδε τη μετοχή της να ενισχύεται μετά την ανακοίνωση της πώλησης της αλυσίδας Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί στις πιο αποδοτικές δραστηριότητες των KFC και Taco Bell.
H στροφή των επενδυτών σε κυκλικές μετοχές ευνόησαν τον τραπεζικό κλάδο και ονόματα όπως η JPMorgan Chase, μαζί με παραδοσιακές βιομηχανίες όπως η 3M, εξέλιξη που τροφοδότησε τα κέρδη του Dow.
Αντίθετα, θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων έπεσε ο τεχνολογικός κλάδος και τα μικροτσίπ, με την STMicroelectronics να χάνει πάνω από 4% μετά και την ανακοίνωση έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 1,5 δισ. δολαρίων.
Σημαντικές απώλειες κατέγραψε επίσης η Rathbones Group αφού ανακοίνωσε ότι θα παγώσει την ένταξη νέων πελατών για έναν χρόνο, ενώ έντονη πίεση δέχτηκαν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως η Shell και η BP, υπό το βάρος της ελεύθερης πτώσης της τιμής του μαύρου χρυσού.
Πηγή: www.newmoney.gr
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