Σταμάτησε μια ανάσα από τις 52.000 μονάδες ο Dow Jones - Στο επίκεντρο το Ιράν και η Fed

Συγκρατημένοι οι επενδυτές πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς, ενώ η πτώση του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες των αγορών