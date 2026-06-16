Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία για τέταρτη μέρα - Επόμενος στόχος οι 2.500 μονάδες

Νέο υψηλό 17 ετών για τον Γενικό Δείκτη - Ξεχώρισε η Eurobank από τις τραπεζικές μετοχές - Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Aktor - Ράλι για τον ΑΔΜΗΕ, με την ΑΜΚ να βρίσκεται σε εξέλιξη, στο 1 δισ. ευρώ η αποτίμηση