Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία για τέταρτη μέρα - Επόμενος στόχος οι 2.500 μονάδες
Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία για τέταρτη μέρα - Επόμενος στόχος οι 2.500 μονάδες
Νέο υψηλό 17 ετών για τον Γενικό Δείκτη - Ξεχώρισε η Eurobank από τις τραπεζικές μετοχές - Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Aktor - Ράλι για τον ΑΔΜΗΕ, με την ΑΜΚ να βρίσκεται σε εξέλιξη, στο 1 δισ. ευρώ η αποτίμηση
Σε «μπρα ντε φερ» μεταξύ αγοραστών και πωλητών εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο εμφάνισε σημάδια κόπωσης μετά τις συνεχείς υπερβάσεις σε υψηλά 17 ετών (Νοέμβριος 2009). Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος οι αγοραστές κατάφεραν να κρατήσουν τα ηνία για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Τα επενδυτικά βλέμματα είναι πλέον στραμμένα προς τις 2.500 μονάδες, με τις 2.400 μονάδες να λειτουργούν ως «μαξιλάρι» ασφαλείας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,69 μονάδες ή +0,52% και έκλεισε στις 2.475,32 μονάδες. Σε περίπου 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.455,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.482,10 μονάδες. Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες. Ο ΓΔ σημειώνει κέρδη +4,33% εντός του Ιουνίου και η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +16,72%.
Σημαντική ώθηση παρείχαν και σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να ξεχωρίζει. Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Aktor, η οποία ανέβασε ταχύτητα προς τη λήξη των συναλλαγών. Ισχυρή ήταν επίσης η άνοδος του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έκλεισε πάνω από τα 4,3 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό), λαμβάνοντας ώθηση από την εν εξελίξει ΑΜΚ που έχει ήδη υπερκαλυφθεί, αλλά και από την επανέναρξη κάλυψης από την Piraeus Sec. με τιμή στόχο 4,52 ευρώ. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του διαχειριστή αγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ και γίνεται η 30ή εισηγμένη που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.
Η σημερινή επιφυλακτικότητα θεωρείται φυσιολογική από τους αναλυτές. Ο ΓΔ προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί ανόδου που ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα. Η ύπαρξη σημαντικών συσσωρευμένων κερδών ωθεί αρκετά χαρτοφυλάκια να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, προχωρώντας σε ελεγχόμενες πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, η ανθεκτική αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας και τα ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας», απορροφώντας αποτελεσματικά την προσφορά μετοχών.
Στο πεδίο της τεχνικής ανάλυσης, η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα ενδέχεται να διατηρηθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν δύο κρίσιμες ζώνες. Οι 2.400 μονάδες αποτελούν πλέον την άμεση και ισχυρότερη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη σε περίπτωση πιέσεων. Αντίθετα, οι 2.500 μονάδες συνιστούν τον επόμενο μεγάλο στόχο και το στοίχημα των «αγοραστών» για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης ανοδικής κίνησης.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο ΑΔΜΗΕ
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, με στόχο να συγκεντρώσει έως και 530 εκατ. ευρώ μέσω μιας συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με την έκδοση έως και 250 εκατ. νέων μετοχών. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή, με την περίοδο της προσφοράς να εκτείνεται μεταξύ 16 (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος) και 18 Ιουνίου (16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί είτε στις 18 είτε στις 19 Ιουνίου, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στις 24 Ιουνίου.
Το ελληνικό δημόσιο έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει αναλογικά (pro rata), ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του ύψους 51,12% στην εταιρεία συμμετοχών μετά τη συναλλαγή, καθώς και να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές που μπορεί να απαιτηθούν προκειμένου να διασφαλιστούν καθαρά έσοδα τουλάχιστον 510 εκατ. ευρώ. Η Capital Group συμμετέχει ως βασικός επενδυτής (cornerstone investor) με το ποσό των 70 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ καλύφθηκε άμεσα. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά δικαιούνται προνομιακή κατανομή μέχρι το ποσοστό της αναλογικής τους συμμετοχής. Ο αρχικός επιμερισμός (εξαιρουμένων των μετοχών της αναλογικής συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου) ορίζεται σε 15% για την ελληνική δημόσια προσφορά και 85% για τη διεθνή προσφορά.
Η Prodea Investments διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 1,506 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 55,18 εκατ. ευρώ σε συνέχεια της από 10ης Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
Επιμένουν ανοδικά οι διεθνείς αγορές
Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street με τον Dow Jones να επεκτείνει το ιστορικό ρεκόρ του, διαπραγματευόμενος για πρώτη φορά πάνω από τις 52.000 μονάδες. Η επενδυτική ευφορία πυροδοτήθηκε από την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και το οριστικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση.
Με θετικό πρόσημο κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις λεπτομέρειες της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,2% και +0,9%. Σε επίπεδο κλάδων, οι βιομηχανικές μετοχές κάνουν άλμα άνω του +1% και ακολουθούν οι τράπεζες, ενώ στον αντίποδα οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στον μεταλλευτικό κλάδο.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,69 μονάδες ή +0,52% και έκλεισε στις 2.475,32 μονάδες. Σε περίπου 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.455,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.482,10 μονάδες. Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες. Ο ΓΔ σημειώνει κέρδη +4,33% εντός του Ιουνίου και η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +16,72%.
Σημαντική ώθηση παρείχαν και σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank να ξεχωρίζει. Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Aktor, η οποία ανέβασε ταχύτητα προς τη λήξη των συναλλαγών. Ισχυρή ήταν επίσης η άνοδος του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έκλεισε πάνω από τα 4,3 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό), λαμβάνοντας ώθηση από την εν εξελίξει ΑΜΚ που έχει ήδη υπερκαλυφθεί, αλλά και από την επανέναρξη κάλυψης από την Piraeus Sec. με τιμή στόχο 4,52 ευρώ. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του διαχειριστή αγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ και γίνεται η 30ή εισηγμένη που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.
Η σημερινή επιφυλακτικότητα θεωρείται φυσιολογική από τους αναλυτές. Ο ΓΔ προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί ανόδου που ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα. Η ύπαρξη σημαντικών συσσωρευμένων κερδών ωθεί αρκετά χαρτοφυλάκια να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, προχωρώντας σε ελεγχόμενες πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, η ανθεκτική αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας και τα ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας», απορροφώντας αποτελεσματικά την προσφορά μετοχών.
Στο πεδίο της τεχνικής ανάλυσης, η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα ενδέχεται να διατηρηθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν δύο κρίσιμες ζώνες. Οι 2.400 μονάδες αποτελούν πλέον την άμεση και ισχυρότερη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη σε περίπτωση πιέσεων. Αντίθετα, οι 2.500 μονάδες συνιστούν τον επόμενο μεγάλο στόχο και το στοίχημα των «αγοραστών» για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης ανοδικής κίνησης.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο ΑΔΜΗΕ
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, με στόχο να συγκεντρώσει έως και 530 εκατ. ευρώ μέσω μιας συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με την έκδοση έως και 250 εκατ. νέων μετοχών. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή, με την περίοδο της προσφοράς να εκτείνεται μεταξύ 16 (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος) και 18 Ιουνίου (16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί είτε στις 18 είτε στις 19 Ιουνίου, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στις 24 Ιουνίου.
Το ελληνικό δημόσιο έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει αναλογικά (pro rata), ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του ύψους 51,12% στην εταιρεία συμμετοχών μετά τη συναλλαγή, καθώς και να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές που μπορεί να απαιτηθούν προκειμένου να διασφαλιστούν καθαρά έσοδα τουλάχιστον 510 εκατ. ευρώ. Η Capital Group συμμετέχει ως βασικός επενδυτής (cornerstone investor) με το ποσό των 70 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ καλύφθηκε άμεσα. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά δικαιούνται προνομιακή κατανομή μέχρι το ποσοστό της αναλογικής τους συμμετοχής. Ο αρχικός επιμερισμός (εξαιρουμένων των μετοχών της αναλογικής συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου) ορίζεται σε 15% για την ελληνική δημόσια προσφορά και 85% για τη διεθνή προσφορά.
Η Prodea Investments διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 1,506 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 55,18 εκατ. ευρώ σε συνέχεια της από 10ης Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
Επιμένουν ανοδικά οι διεθνείς αγορές
Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street με τον Dow Jones να επεκτείνει το ιστορικό ρεκόρ του, διαπραγματευόμενος για πρώτη φορά πάνω από τις 52.000 μονάδες. Η επενδυτική ευφορία πυροδοτήθηκε από την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και το οριστικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση.
Με θετικό πρόσημο κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις λεπτομέρειες της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,2% και +0,9%. Σε επίπεδο κλάδων, οι βιομηχανικές μετοχές κάνουν άλμα άνω του +1% και ακολουθούν οι τράπεζες, ενώ στον αντίποδα οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στον μεταλλευτικό κλάδο.
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