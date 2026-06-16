Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, το φθινόπωρο η λειτουργία του
Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, το φθινόπωρο η λειτουργία του
Η εταιρεία «Christofferson, Robb & co, LLC» προσωρινός ανάδοχος - Το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ο μηχανισμός που θα επιτρέπει στους ευάλωτους οφειλέτες να παραμένουν στην κατοικία τους μετά την απώλειά της
Ένα βήμα πριν από την ενεργοποίησή του βρίσκεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του σταδίου αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών για την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείρισή του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποβλήθηκε ένας φάκελος δεσμευτικής προσφοράς από την εταιρεία Christofferson, Robb & Co LLC, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διακήρυξης αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Το επόμενο διάστημα ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και, εφόσον αυτά κριθούν πλήρη, θα ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης. Στη συνέχεια η σύμβαση θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής του επενδυτή.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2026 ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους για τους ευάλωτους οφειλέτες. Καθοριστική για τη λειτουργία του θεωρείται και η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες θα ενισχύσουν το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν συμφωνίας με τον επενδυτή.
Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών, μέσω του οποίου αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων και παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ τον μήνα.
Ο νέος φορέας θα δίνει τη δυνατότητα στους ευάλωτους δανειολήπτες που χάνουν την κατοικία τους να παραμένουν σε αυτή ως ενοικιαστές, καταβάλλοντας μίσθωμα, με προοπτική επαναγοράς του ακινήτου σε μεταγενέστερο στάδιο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποβλήθηκε ένας φάκελος δεσμευτικής προσφοράς από την εταιρεία Christofferson, Robb & Co LLC, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διακήρυξης αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
Το επόμενο διάστημα ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και, εφόσον αυτά κριθούν πλήρη, θα ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης. Στη συνέχεια η σύμβαση θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής του επενδυτή.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2026 ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους για τους ευάλωτους οφειλέτες. Καθοριστική για τη λειτουργία του θεωρείται και η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες θα ενισχύσουν το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν συμφωνίας με τον επενδυτή.
Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Οφειλετών, μέσω του οποίου αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων και παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ τον μήνα.
Ο νέος φορέας θα δίνει τη δυνατότητα στους ευάλωτους δανειολήπτες που χάνουν την κατοικία τους να παραμένουν σε αυτή ως ενοικιαστές, καταβάλλοντας μίσθωμα, με προοπτική επαναγοράς του ακινήτου σε μεταγενέστερο στάδιο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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