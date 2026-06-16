Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, το φθινόπωρο η λειτουργία του

Η εταιρεία «Christofferson, Robb & co, LLC» προσωρινός ανάδοχος - Το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ο μηχανισμός που θα επιτρέπει στους ευάλωτους οφειλέτες να παραμένουν στην κατοικία τους μετά την απώλειά της