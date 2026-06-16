Γερμανικό «όχι» στην πρόταση εξαγοράς της Commerzbank από τη UniCredit
Γερμανικό «όχι» στην πρόταση εξαγοράς της Commerzbank από τη UniCredit
Το Βερολίνο διεμήνυσε ότι στηρίζει την ανεξαρτησία της τράπεζας λόγω του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας
Η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση εξαγοράς της Commerzbank από τη UniCredit, δηλώνοντας ότι στηρίζει την ανεξαρτησία της τράπεζας λόγω του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Γερμανίας, η οποία διαχειρίζεται το κρατικό ποσοστό άνω του 12% στην Commerzbank, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η αποδοχή της προσφοράς «δεν αποτελεί επιλογή από οικονομικής πλευράς», καθώς δεν περιλαμβάνει επαρκές premium για τους μετόχους.
Παράλληλα, η γερμανική πλευρά εξέφρασε την αντίθεσή της σε αυτό που χαρακτήρισε «επιθετική προσέγγιση» της UniCredit, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή της στην αυτόνομη πορεία της Commerzbank.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Commerzbank διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας, ενώ η παρουσία και οι θέσεις εργασίας που προσφέρει έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Φρανκφούρτη, όπου βρίσκεται η έδρα της.
«Και τα δύο πρέπει να διασφαλιστούν και στο μέλλον», υπογράμμισε η γερμανική υπηρεσία.
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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Γερμανίας, η οποία διαχειρίζεται το κρατικό ποσοστό άνω του 12% στην Commerzbank, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η αποδοχή της προσφοράς «δεν αποτελεί επιλογή από οικονομικής πλευράς», καθώς δεν περιλαμβάνει επαρκές premium για τους μετόχους.
Παράλληλα, η γερμανική πλευρά εξέφρασε την αντίθεσή της σε αυτό που χαρακτήρισε «επιθετική προσέγγιση» της UniCredit, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή της στην αυτόνομη πορεία της Commerzbank.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Commerzbank διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας, ενώ η παρουσία και οι θέσεις εργασίας που προσφέρει έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Φρανκφούρτη, όπου βρίσκεται η έδρα της.
«Και τα δύο πρέπει να διασφαλιστούν και στο μέλλον», υπογράμμισε η γερμανική υπηρεσία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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