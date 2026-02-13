Metlen: Νέα τιμή στόχος 56,2 ευρώ από την Eurobank Equities – Παραμένει ισχυρή η κερδοφορία

Σημαντικά περιθώρια ανόδου σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα - Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά το profit warning