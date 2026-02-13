Metlen: Νέα τιμή στόχος 56,2 ευρώ από την Eurobank Equities – Παραμένει ισχυρή η κερδοφορία
Σημαντικά περιθώρια ανόδου σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα - Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά το profit warning
Η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση «buy» (αγορά) για τη Metlen, με νέα τιμή-στόχο τα 56,2 ευρώ από 62 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας ότι, παρά το πρόσφατο πλήγμα στην αξιοπιστία λόγω της προειδοποίησης για τα κέρδη (profit warning), η βασική κερδοφορία του ομίλου παραμένει ισχυρή.
Η εκτίμηση της Eurobank Equities για τη μεσοπρόθεσμη δυναμική κερδοφορίας των βασικών δραστηριοτήτων της Metlen παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Η αναθεωρημένη αποτίμηση οδηγεί στη νέα τιμή στόχο των 56,2 ευρώ, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια ανόδου (upside 55,6% συγκριτικά με το χθεσινό κλείσιμο στα 36,12 ευρώ) σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
