Τyrian Purple: Το πιο ακριβό χρώμα του κόσμου κοστίζει 4.000 δολάρια το γραμμάριο
Από τον μύθο του Ηρακλή στη σημερινή… μυθική τιμή του, υπάρχει ένα χρώμα που ξεχωρίζει για την ιστορία και τη φήμη του
Ο κόσμος των χρωμάτων είναι γεμάτος συμβολισμούς. Λίγα απ’ αυτά, όμως, έχουν το μυστήριο, τη δύναμη και την σπουδαιότητα που συνόδευαν το Τyrian purple, που είναι πιο γνωστό στην ελληνική παράδοση ως «αυτοκρατορική πορφύρα». Για πολλούς αιώνες αυτό το χρώμα υπήρξε το σύμβολο της απόλυτης εξουσίας και του πλούτου. Ήταν, μάλιστα, τόσο συγκεκριμένο, που απαγορευόταν να το φορούν οι κοινή θνητοί.
Ο μύθος
Η ανακάλυψή αυτού του χρώματος χάνεται στα πέρατα των αιώνων και συνδέεται με τον ημίθεο Ηρακλή. Αυτός ήταν που, στη διάρκεια μιας παραθαλάσσιας περιπλάνησης στη Μέση Ανατολή, είχε μαζί του τον σκύλο του που άθελά του δάγκωσε ένα σαλιγκάρι Murex στην άμμο. Το στόμα του σκύλου βάφτηκε με μια βαθιά μοβ απόχρωση, και αυτό ενέπνευσε τον Ηρακλή να ζητήσει ένα ένδυμα αυτού του χρώματος. Κι επειδή το σαλιγκάρι βρέθηκε κοντά στην αρχαία πόλη της Τύρου, επικράτησε από τότε και διεθνώς να ονομάζεται «tyrian purple», δηλαδή μωβ της Τύρου.
