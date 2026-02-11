Τyrian Purple: Το πιο ακριβό χρώμα του κόσμου κοστίζει 4.000 δολάρια το γραμμάριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τyrian Purple: Το πιο ακριβό χρώμα του κόσμου κοστίζει 4.000 δολάρια το γραμμάριο

Από τον μύθο του Ηρακλή στη σημερινή… μυθική τιμή του, υπάρχει ένα χρώμα που ξεχωρίζει για την ιστορία και τη φήμη του

Τyrian Purple: Το πιο ακριβό χρώμα του κόσμου κοστίζει 4.000 δολάρια το γραμμάριο
Ο κόσμος των χρωμάτων είναι γεμάτος συμβολισμούς. Λίγα απ’ αυτά, όμως, έχουν το μυστήριο, τη δύναμη και την σπουδαιότητα που συνόδευαν το Τyrian purple, που είναι πιο γνωστό στην ελληνική παράδοση ως «αυτοκρατορική πορφύρα». Για πολλούς αιώνες αυτό το χρώμα υπήρξε το σύμβολο της απόλυτης εξουσίας και του πλούτου. Ήταν, μάλιστα, τόσο συγκεκριμένο, που απαγορευόταν να το φορούν οι κοινή θνητοί.

Ο μύθος

Η ανακάλυψή αυτού του χρώματος χάνεται στα πέρατα των αιώνων και συνδέεται με τον ημίθεο Ηρακλή. Αυτός ήταν που, στη διάρκεια μιας παραθαλάσσιας περιπλάνησης στη Μέση Ανατολή, είχε μαζί του τον σκύλο του που άθελά του δάγκωσε ένα σαλιγκάρι Murex στην άμμο. Το στόμα του σκύλου βάφτηκε με μια βαθιά μοβ απόχρωση, και αυτό ενέπνευσε τον Ηρακλή να ζητήσει ένα ένδυμα αυτού του χρώματος. Κι επειδή το σαλιγκάρι βρέθηκε κοντά στην αρχαία πόλη της Τύρου, επικράτησε από τότε και διεθνώς να ονομάζεται «tyrian purple», δηλαδή μωβ της Τύρου.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης