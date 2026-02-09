Κλείδωσε η επιχειρηματική συμφωνία για την Real Consulting
Είσοδος νέων επενδυτών με νέους επενδυτές και εξαγορά στον κλάδο της πληροφορικής

Μιχάλης Κοσμετάτος
Προ των ανακοινώσεων βρίσκεται το μεγάλο deal τo το οποίο είχε στα σκαριά η Real Consulting τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι πληροφορίες μιλούν για εξαγορά της μη εισηγμένης εταιρείας OTS και πιθανή συγχώνευση των δυο «παικτών» για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σχήματος ικανού να διεκδικήσει μεγάλα έργα με ένα αντίστοιχο εκτόπισμα στη διεθνή αγορά πληροφορικής.

Όπως έχει αναφέρει το newmoney, φημολογείται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη και του Τάσου Παπαργύρη, θα εισέλθουν (ίσως χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά με μεταβίβαση μετοχών), 3-4 ισχυρά ονόματα επιχειρηματικά επώνυμα και πιθανόν ένας ξένος επενδυτής που δεν θα είχε ως τώρα παρουσία στην ελληνική αγορά.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι εξελίξεις έχουν πλέον «κλειδώσει», ενώ αναφέρονται και σε ονόματα από τον εφοπλιστικό χώρο.

