Επίδομα μητρότητας: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους
Επίδομα μητρότητας: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Πληρώνεται το επίδομα μητρότητας στις 21/1, τα ποσά που θα λάβετε

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να καταβληθεί το επίδομα μητρότητας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το επίδομα αποτελεί οικονομική στήριξη σε χιλιάδες νέες μητέρας, με την πρώτη δόση να αφορά ασφαλισμένες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους και έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

-μισθωτές μητέρες
-ελεύθερες επαγγελματίες
-αγρότισσες

Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 και σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές και τη συνολική ασφαλιστική ιστορία της κάθε δικαιούχου.

Για παράδειγμα, σε μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 880 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, ενώ ο εργοδότης καλύπτει το υπόλοιπο των 320 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός πληρωμής παραμένουν:

– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.
