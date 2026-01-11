Πώς η Pandora μετατρέπει το Regency romance σε παγκόσμιο brand

Κλείσιμο

Η Pandora εισέρχεται στον κόσμο του ρομαντισμού της εποχής Regency, παρουσιάζοντας μια αποκλειστική συλλογή σε συνεργασία με το Netflix και τη Shondaland, εμπνευσμένη από τη διεθνή επιτυχία Bridgerton.Από την εποχή Regency στα σύγχρονα κοσμήματαΗ συλλογή 14 κομματιών, με τίτλο Rules to Love By, καλεί τους fans της σειράς να γιορτάσουν την αγάπη και τη φιλία με τους δικούς τους όρους. Αντλώντας έμπνευση από την κομψότητα και τον συμβολισμό της εποχής Regency, τα σχέδια επανερμηνεύουν ιστορικά μοτίβα σε σύγχρονα «must-haves», συνδυάζοντας ρομαντισμό, φαντασία και προσωπική έκφραση.Βιωσιμότητα και λεπτομέρειαΤα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο ασήμι και επιχρυσωμένο μέταλλο 14 καρατίων, με προσεκτικά επιλεγμένα ζιρκόνια, κρυστάλλινες λεπτομέρειες και καλλιεργημένα μαργαριτάρια γλυκού νερού, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Pandora στη βιώσιμη και υπεύθυνη δημιουργία.Καμπάνια με πρωταγωνίστριες του BridgertonΗ καμπάνια της συλλογής πλαισιώνεται από τις πρωταγωνίστριες της σειράς, Hannah Dodd (Francesca Stirling) και Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), με φωτογράφιση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο fashion photographer Tim Walker και styling από τον Harry Lambert.«Συνεργασίες όπως αυτή βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας, καθώς μας επιτρέπουν να συνδεόμαστε με το κοινό μέσα από την κουλτούρα και την αφήγηση. Η συνεργασία μας με το Netflix και τη Shondaland για το παγκόσμιο φαινόμενο Bridgerton επανερμηνεύει την κομψότητα της εποχής Regency με σύγχρονο τρόπο, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευση της Pandora στην υπεύθυνη δεξιοτεχνία», δήλωσε η Jennie Farmer, Chief Marketing Officer της Pandora.Διάθεση και πρεμιέρα της νέας σεζόνΗ συλλογή Pandora x Bridgerton θα είναι διαθέσιμη online και στα καταστήματα Pandora παγκοσμίως από τις 15 Ιανουαρίου 2026.Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton θα προβληθεί σε δύο μέρη: το πρώτο κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 και το δεύτερο στις 26 Φεβρουαρίου 2026, με τα κοσμήματα της Pandora να εμφανίζονται στο δεύτερο μέρος της σειράς.Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία της Pandora με το Netflix, μετά τη capsule συλλογή Stranger Things που κυκλοφόρησε το 2024. Και οι δύο σειρές συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα shows όλων των εποχών στην πλατφόρμα.