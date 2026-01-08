Θανάσης και Οδυσσέας Λασκαρίδης: Η Αlimia παρέλαβε το πρώτο της νεότευκτο LR2 δεξαμενόπλοιο
To «Lucknam» ανοίγει τον δρόμο για τις παραλαβές του Ομίλου στο πλαίσιο του ευρύτερου ναυπηγικού προγράμματος με tankers και bulkers έως το 2027
Με την ονοματοδοσία του πρώτου δεξαμενόπλοιου LR2 “Lucknam” στη Σαγκάη, η Alimia Group των Θανάση και Οδυσσέα Λασκαρίδη έκανε το επίσημο ντεμπούτο στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος σε νεότευκτα πλοία.
Το LR2 “Lucknam” είναι μεταφορικής ικανότητας 114.000 dwt,, με είναι ένα tanker με υπερσύγχρονα συστήματα, τεχνολογία ECΟ ενώ έχει scrubbers. Πρόκειται για το πρώτο tanker του στόλου και εντάσσεται σε μια σειρά παραδόσεων που θα εξελιχθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ακολουθούν δύο ακόμη LR2, πέντε MR2 και δύο VLCC με χρονοδιάγραμμα παραλαβής τέλος του 2027 και αρχές του 2027.
Παράλληλα με το σκέλος των δεξαμενόπλοιων, η εταιρεία ναυπηγεί και έναν δυναμικό στόλο ξηρού φορτίου. Συνολικά έξι bulk carriers βρίσκονται υπό κατασκευή, με τις παραδόσεις τους να προγραμματίζονται για το πρώτο μισό του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του ομίλου στη διεθνή ναυλαγορά.
