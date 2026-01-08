Θανάσης και Οδυσσέας Λασκαρίδης: Η Αlimia παρέλαβε το πρώτο της νεότευκτο LR2 δεξαμενόπλοιο

To «Lucknam» ανοίγει τον δρόμο για τις παραλαβές του Ομίλου στο πλαίσιο του ευρύτερου ναυπηγικού προγράμματος με tankers και bulkers έως το 2027