Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Στις 12 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει

, δίνοντας τη δυνατότητα στους

να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, η περίοδος εκπτώσεων δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχιακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στον προϋπολογισμό τους.



'Ενδυση, υπόδηση και ηλεκτρονικές συσκευές είναι μερικά από τα προϊόντα που θα μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν σε πολύ πιο χαμηλές τιμές.





Σημαντικό είναι να γίνεται

και να συγκρίνονται οι τιμές πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς πολλές

μπορεί να είναι παραπλανητικές.





Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές – και κατά τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 – καλούνται να ακολουθήσουν την ίδια οδό που ακολουθούν κατά την Black Friday ή τη Cyber Monday. Να συγκρίνουν, αρχικά, τιμές σε καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες και, εφόσον μπορούν, να έχουν σημειώσει τις τιμές που ίσχυαν πριν τις εκπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές της προσφοράς.

Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν αρχική και τελική τιμή.

Ιδιαίτερη προσοχή, επιπλέον, πρέπει να δίνεται σε εκπτώσεις που «είναι υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο καταναλωτής, επιπροσθέτως, εξασφαλίζει το αληθές της έκπτωσης αν αγοράζει από καταστήματα ή πλατφόρμες που έχουν κάνει όνομα, καθώς δυσκολότερα θα προβούν σε κάποιο κόλπο προκειμένου να λάβουν αθέμιτο κέρδος. Η ανάγνωση των πολιτικών επιστροφής είναι, επίσης, εκ των ων ουκ άνευ, όπως και ο έλεγχος των προϊόντων τόσο κατά την παραλαβή όσο και πριν τη φυγή από το κατάστημα. Τέλος, συνίστανται ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής, αποθήκευση αποδείξεων και mail επιβεβαίωσης σε online αγορές.



Εκπτώσεις 2026: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά



Προκειμένου να μπορούν εύκολα οι καταναλωτές να αγοράσουν αυτά που χρειάζονται και επιθυμούν κατά την περίοδο των εκπτώσεων τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά για δύο Κυριακές την περίοδο των προσφορών. Συγκεκριμένα:





-Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 (πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων)

-Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 (δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων)



Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για αυτές τις Κυριακές είναι από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ., αν και η τελική απόφαση εξαρτάται από κάθε κατάστημα ή εμπορική περιοχή.