Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις 2026
Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις 2026
Πρεμιέρα μέσα στον Ιανουάριο, πότε τελειώνουν και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
Στις 12 Ιανουαρίου κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026, μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου, με τους καταναλωτές να έχουν μια ευκαιρία να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές μετά τις αγορές και τα δώρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Ωστόσο, οι εκπτώσεις είναι μια περίοδο που πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός στις αγορές του καθώς υπάρχουν πολλές παραπλανητικές προσφορές. Για αυτό, καλό είναι να γίνεται έρευνα αγοράς και να αξιοποιούνται οι προσφορές.
Καθώς στις χειμερινές εκπτώσεις είναι προαιρετική η συμμετοχή των καταστημάτων, τα περισσότερα επιλέγουν να συμμετάσχουν, τηρώντας τους κανόνες διαφάνειας όπως η σωστή και ευκρινής αναγραφή της αρχικής και τελικής τιμής.
Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το πλαίσιο όπου τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι καταναλωτές διατηρούν τα δικαιώματά τους και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν αρχική και τελική τιμή. Ιδιαίτερη προσοχή, επιπλέον, πρέπει να δίνεται σε εκπτώσεις που «είναι υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Ο καταναλωτής, επιπροσθέτως, εξασφαλίζει το αληθές της έκπτωσης αν αγοράζει από καταστήματα ή πλατφόρμες που έχουν κάνει όνομα, καθώς δυσκολότερα θα προβούν σε κάποιο κόλπο προκειμένου να λάβουν αθέμιτο κέρδος. Η ανάγνωση των πολιτικών επιστροφής είναι, επίσης, εκ των ων ουκ άνευ, όπως και ο έλεγχος των προϊόντων τόσο κατά την παραλαβή όσο και πριν τη φυγή από το κατάστημα. Τέλος, συνίστανται ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής, αποθήκευση αποδείξεων και mail επιβεβαίωσης σε online αγορές.
Οι καταναλωτές έχουν το απόλυτο δικαίωμα στην καταγγελία, βάσει, κιόλας, του πλαισίου προστασίας του καταναλωτή. Τόσο ελαττώματα στα προϊόντα όσο και ψευδείς τιμές, παραπλανητικές προσφορές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Ωστόσο, οι εκπτώσεις είναι μια περίοδο που πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός στις αγορές του καθώς υπάρχουν πολλές παραπλανητικές προσφορές. Για αυτό, καλό είναι να γίνεται έρευνα αγοράς και να αξιοποιούνται οι προσφορές.
Καθώς στις χειμερινές εκπτώσεις είναι προαιρετική η συμμετοχή των καταστημάτων, τα περισσότερα επιλέγουν να συμμετάσχουν, τηρώντας τους κανόνες διαφάνειας όπως η σωστή και ευκρινής αναγραφή της αρχικής και τελικής τιμής.
Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το πλαίσιο όπου τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Οι καταναλωτές διατηρούν τα δικαιώματά τους και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτέςΟι καταναλωτές - και κατά τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 - καλούνται να ακολουθήσουν την ίδια οδό που ακολουθούν κατά την Black Friday ή τη Cyber Monday. Να συγκρίνουν, αρχικά, τιμές σε καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες και, εφόσον μπορούν, να έχουν σημειώσει τις τιμές που ίσχυαν πριν τις εκπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές της προσφοράς.
Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν αρχική και τελική τιμή. Ιδιαίτερη προσοχή, επιπλέον, πρέπει να δίνεται σε εκπτώσεις που «είναι υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Ο καταναλωτής, επιπροσθέτως, εξασφαλίζει το αληθές της έκπτωσης αν αγοράζει από καταστήματα ή πλατφόρμες που έχουν κάνει όνομα, καθώς δυσκολότερα θα προβούν σε κάποιο κόλπο προκειμένου να λάβουν αθέμιτο κέρδος. Η ανάγνωση των πολιτικών επιστροφής είναι, επίσης, εκ των ων ουκ άνευ, όπως και ο έλεγχος των προϊόντων τόσο κατά την παραλαβή όσο και πριν τη φυγή από το κατάστημα. Τέλος, συνίστανται ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής, αποθήκευση αποδείξεων και mail επιβεβαίωσης σε online αγορές.
Οι καταναλωτές έχουν το απόλυτο δικαίωμα στην καταγγελία, βάσει, κιόλας, του πλαισίου προστασίας του καταναλωτή. Τόσο ελαττώματα στα προϊόντα όσο και ψευδείς τιμές, παραπλανητικές προσφορές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα