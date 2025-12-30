Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν, πόσο θα διαρκέσουν, τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Παγίδες ελλοχεύουν και στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 για τους καταναλωτές, που καλούνται να τις αποφεύγουν, ενώ έχουν το δικαίωμα στην καταγγελία