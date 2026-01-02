Τι αλλάζει σε φόρους και μισθούς το 2026, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Μέτρα ελάφρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Λιγότεροι φόροι και περισσότεροι αφορολόγητοι - Με ποια μέτρα θα δουν αύξηση εισοδήματος εκατομμύρια νοικοκυριά
Το 2026 έρχεται με νέα δεδομένα στο φορολογικό και εργασιακό τοπίο της Ελλάδας. Μέτρα ελαφρύνσεων, αυξήσεις κατωτάτων αμοιβών και μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, και τι αλλάζει για τους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τριετία το επόμενο έτος;
Ειδικά για τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (από περίπου 15.000 έως και 60.000 ευρώ ετησίως) η ελάφρυνση θα είναι αισθητή. Ιδιαίτερα ευνοούνται από σήμερα όμως οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις στα 20 νησιά του Αιγαίου όπου μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε πάνω από 12.000 μικρούς οικισμούς της χώρας λόγω μείωσης κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ. Στις περιοχές αυτές μειώνεται δραστικά επίσης και το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσειςΗ νέα χρονιά κάνει «ποδαρικό» με μειώσεις φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έμμεση αύξηση του αφορολόγητου ορίου με τη μείωση των συντελεστών φόρου ειδικά στα εισοδήματα των πιο νέων και των νοικοκυριών με παιδιά, δίνουν ανάσα σε εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.
Αύξηση κατωτάτων αμοιβώνΤο 2026 η κατώτατη αμοιβή αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 930 ευρώ το μήνα, με αποτέλεσμα να πάρουν μια ανάσα χιλιάδες εργαζόμενοι. Από τον Απρίλιο η αύξηση αυτή θα ενισχύσει το εισόδημα των εργαζομένων, ενώ απλώνεται και στους μισθούς όλων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα αυξάνονται και όλα τα προνοιακά επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ, από την άλλη, αυξάνεται αντίστοιχα το τεκμαρτό των ελ. επαγγελματιών.
