Μερίσματα μέχρι και 100% των κερδών από τις ελληνικές τράπεζες

Σε δυνατό χαρτί των ελληνικών τραπεζών εξελίσσονται τα μερίσματα - Εκπληξη από την Εθνική - Αναμονή για Eurobank
Εκπλήξεις είναι πιθανόν να αναμένουμε σε ό,τι αφορά τις διανομές των ελληνικών τραπεζών καθώς τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έτους που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Ετσι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2025 οι συστημικές τράπεζες θα ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους με τον SSM, τόσο για τις αναθεωρήσεις των business plans τους όσο και για την τελική έγκριση των διανομών.
Δεν αποκλείεται να δούμε αναθεωρήσεις των διανομών σε υψηλότερα επίπεδα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα λένε στην αγορά, ειδικά αν αυτή δεν προχωρήσει σε κάποια σοβαρή κίνηση επιχειρηματικής λογικής (σ.σ. εξαγορά ή μεγάλη συμμετοχή εγχωρίως ή και στο εξωτερικό).
Ετσι, λοιπόν, το 60% που έχει αναγγείλει ως διανομή επί των κερδών του 2025 η Εθνική θα πρέπει να θεωρείται πολύ συντηρητική προσέγγιση.
