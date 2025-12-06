Ελληνες Vips σε παλάτι 6 αιώνων στη Ρώμη – Το lear jet της Γκίλφοϊλ, οι εφοπλιστές και η οικογένεια Versace

250 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν στο Mythos gala & Awards που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Colonna στην Ρώμη με την πρέσβη Γκίλφοϊλ να είναι η μεγάλη σταρ της βραδιάς ανάμεσα σε προσωπικότητες όπως η Πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και μέλη της οικογένειας Versace