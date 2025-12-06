Ελληνες Vips σε παλάτι 6 αιώνων στη Ρώμη – Το lear jet της Γκίλφοϊλ, οι εφοπλιστές και η οικογένεια Versace
Ελληνες Vips σε παλάτι 6 αιώνων στη Ρώμη – Το lear jet της Γκίλφοϊλ, οι εφοπλιστές και η οικογένεια Versace
250 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν στο Mythos gala & Awards που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Colonna στην Ρώμη με την πρέσβη Γκίλφοϊλ να είναι η μεγάλη σταρ της βραδιάς ανάμεσα σε προσωπικότητες όπως η Πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και μέλη της οικογένειας Versace
Hταν από τα πιο μεγαλοπρεπή καλέσματα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Κι αυτό γιατί το εμβληματικό παλάτι Colonna, ένα αξιοθέατο της αιώνιας πόλης, δεν ανοίξει εύκολα τις πόρτες του για event. Χάρη στην επιμονή της δυναμικής Ιωάννας Ευθυμίου, εικαστικού, όχι μόνο ανταποκρίθηκε στο ελληνικό αίτημα αλλά και ήταν παρούσα η πριγκίπισσα Olipia Colonna στην οικογένεια της οποίας ανήκει το παλάτι.
Το επιβλητικό παλάτι υποδέχτηκε εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, σε μια εκδήλωση υπό τον τίτλο Mythos Gala & Awards αφιερωμένη σε δύο θρύλους της τέχνης που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα: τη Maria Callas και τον Gianni Versace.
Εν αρχή ην η σταρ πρέσβης
Εκπληξη της βραδιάς, κάτι που κανένας δεν γνώριζε μέχρι τελευταία στιγμή αποτέλεσε η άφιξη της Πρέσβεως των ΗΠΑ στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Εφτασε με lear jet στην Ρώμη συνοδευόμενη από την στενή της συνεργάτιδα Εlitsa Bizios και τον Fancy James.
