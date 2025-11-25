Η Maran Tankers επανέρχεται δυναμικά στις ναυπηγήσεις VLCC
Η Maran Tankers επανέρχεται δυναμικά στις ναυπηγήσεις VLCC
Νέα παραγγελία υπερδεξαμενόπλοιων από τον Όμιλο Αγγελικούση, εν μέσω εκτίναξης ναύλων, γεωπολιτικής αστάθειας και γηρασμένου παγκόσμιου στόλου
Η Maran Tankers, ο βραχίονας δεξαμενόπλοιων του Ομίλου Αγγελικούση υπό την ηγεσία της Μαρίας Αγγελικούση, επιστρέφει δυναμικά στις ναυπηγήσεις υπερδεξαμενόπλοιων τύπου VLCC, ύστερα από μια πολυετή περίοδο εστίασης σε μικρότερα suezmax. Σύμφωνα με διεθνείς ναυπηγικές πλατφόρμες, η εταιρεία φέρεται να έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον νοτιοκορεατικό κολοσσό Hanwha Ocean για την κατασκευή τεσσάρων νέων VLCC, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 515 εκατ. δολάρια.
Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή της Maran Tankers στο ανώτατο μέγεθος δεξαμενόπλοιου, σε μια περίοδο που οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία είχε στραφεί κυρίως σε παραγγελίες suezmax 150.000 τόνων, διατηρώντας σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα 11 τέτοιων πλοίων, μεταξύ των οποίων τρία shuttle tankers με τεχνολογία DP.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας για το πώς έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αλαβάνος με ήθελε κομπάρσο - Είχαμε γίνει νούμερο επιθεώρησης
Διπλωματικός πυρετός μετά τις σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίεβο
Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά στον Γιώργο Χατζιδάκι: Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη
Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή της Maran Tankers στο ανώτατο μέγεθος δεξαμενόπλοιου, σε μια περίοδο που οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία είχε στραφεί κυρίως σε παραγγελίες suezmax 150.000 τόνων, διατηρώντας σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα 11 τέτοιων πλοίων, μεταξύ των οποίων τρία shuttle tankers με τεχνολογία DP.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας για το πώς έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αλαβάνος με ήθελε κομπάρσο - Είχαμε γίνει νούμερο επιθεώρησης
Διπλωματικός πυρετός μετά τις σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίεβο
Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά στον Γιώργο Χατζιδάκι: Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα