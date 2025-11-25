Διπλωματικός πυρετός μετά τις σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίεβο

Αντιδράσεις από ΗΠΑ, Ευρώπη και Ρωσία

Συνεχείς επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

Ποιο είναι το επόμενο βήμα

Το αυτόματο βέτο στη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας καταργείται. Το Κίεβο δεν δέχεται λύση που αποκλείει δια παντός τη σχέση του με τη Συμμαχία.Η πρόβλεψη για «περιορισμό» στον αριθμό στρατιωτών αποσύρεται. Η Ουκρανία επιμένει ότι δεν μπορεί να περιορίσει τις αμυντικές της δυνατότητες όσο υπάρχει ρωσική απειλή.Η αμφισβητούμενη διάταξη που προέβλεπε παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία έχει διαγραφεί. Η νέα πρόβλεψη αναφέρει ότι η Ουκρανία θα επιδιώξει την αποκατάσταση της κυριαρχίας της μόνο μέσω διπλωματικών μέσων, κάτι που οείχε κατά καιρούς δηλώσει ότι θα μπορούσε να συζητηθεί.Το σημαντικότερο σημείο για το Κίεβο. Συζητείται σύστημα εγγυήσεων «τύπου Άρθρου 5», με δέσμευση άμεσης αμερικανικής συνδρομής σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Πρόκειται για την προϋπόθεση που ο Ζελένσκι έχει θέσει ως μη διαπραγματεύσιμη.Η πλήρης αμνηστία για εγκλήματα πολέμου έχει επίσης αφαιρεθεί από το κείμενο.Στις, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για «τεράστια πρόοδο», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντας το θέμα «ευαίσθητο». Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πριν λίγες ημέρες κατηγορούσε το Κίεβο για «έλλειψη ευγνωμοσύνης», πλέον δηλώνει ότι «κάτι καλό έρχεται».–και ειδικά η Γερμανία– θεωρεί ότι το νέο κείμενο είναι πλέον «σημαντικά τροποποιημένο προς τη σωστή κατεύθυνση».Τοκαι τοζητούν ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.προειδοποιεί ότι θα αποδεχθεί μόνο σχέδιο που «αντανακλά την κατάσταση στο πεδίο».Αναλυτές τονίζουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται πιο «στρατιωτικά σίγουρος» λόγω:- της πολιτικής κρίσης στο Κίεβο- των δυσκολιών στρατολόγησης στην Ουκρανία- των πρόσφατων ρωσικών προωθήσεων σε επιμέρους τομείς του μετώπου.Παρά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει σκληρή. Ρωσικοί πύραυλοι και drones πλήττουν ξανά το Κίεβο και το Χάρκιβ, προκαλώντας νεκρούς, εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος. Οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται «μηνύματα ισχύος» της Μόσχας ενόψει των διαπραγματεύσεων.Ταυτόχρονα, η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Η περιφέρεια Κουμπάν (Κρασνοντάρ) δέχθηκε επιδρομή δεκάδων ουκρανικών drones, με τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μήνυμα ότι το Κίεβο μπορεί να πλήξει στόχους βαθιά στη Ρωσία, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική του θέση.Τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά. Αναμένεται συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ, όπου θα συζητηθούν τα «ευαίσθητα σημεία» που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.Ο Λευκός Οίκος πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του για αυτή την εβδομάδα.