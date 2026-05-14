Wall Street: Νέο κύμα ρεκόρ στους δείκτες με Nvidia και Cisco να οδηγούν το ασταμάτητο ράλι
Η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε τη Wall Street σε νέα ιστορικά υψηλά, με τις τεχνολογικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και τους επενδυτές να αγνοούν προσωρινά γεωπολιτικούς κινδύνους και πληθωρισμό
Η Wall Street συνέχισε την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία και την Πέμπτη, με τη φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει ο βασικός μοχλός της αγοράς και τους επενδυτές να αφήνουν προσωρινά σε δεύτερο πλάνο τους φόβους για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια.
Η συνεδρίαση έκλεισε και για τους τρείς δείκτες με ρεκόρ καθώς ο S&P 500 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 7.500 μονάδες, διευρύνοντας το ιστορικό ράλι των αμερικανικών μετοχών, ενώ ο Dow Jones επανήλθε πάνω από τις 50.000 μονάδες και ο Nasdaq συνέχισε σε νέα υψηλά, με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές και τις εταιρείες που συνδέονται με την AI οικονομία.
Ειδικότερα στο ταμπλό, ο Dow Jones σημείωσε κέρδη 0,75% στις 50.063 μονάδες, ο S&P 500 είχε άνοδο 0,77% στις 7.501 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ακόμα πιο ψηλά κατά 0,88% φτάνοντας τις 26.635 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αντίθετα υποχώρησαν την Πέμπτη, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για τις τιμές εισαγωγών και εξαγωγών στις ΗΠΑ κατέγραψαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο από τις προβλέψεις της αγοράς τον προηγούμενο μήνα.Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση επιτοκίων σε στεγαστικά, καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες, υποχώρησε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,451%.
Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, η οποία συνδέεται στενά με τις προσδοκίες για τη βραχυπρόθεσμη πολιτική επιτοκίων της Federal Reserve, κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, στο 3,984%, παραμένοντας πάντως πάνω από το εύρος των βασικών επιτοκίων της Fed, που βρίσκεται μεταξύ 3,50% και 3,75%.
Πτώση κατέγραψε και η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία υποχώρησε σχεδόν 4 μονάδες βάσης, στο 5,008%.
Στο επίκεντρο της συνεδρίαση βρέθηκε και πάλι η Nvidia, η οποία μέσα σε μόλις επτά συνεδριάσεις έχει προσθέσει σχεδόν 20%, φέρνοντας τη χρηματιστηριακή αξία της όλο και πιο κοντά στα 6 τρισ. δολάρια, ένα επίπεδο που καμία εισηγμένη εταιρεία δεν έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα.
Το νέο κύμα αγορών τροφοδοτήθηκε από την πεποίθηση ότι η έκρηξη των επενδύσεων σε data centers, AI υποδομές και προηγμένα chips όχι μόνο δεν επιβραδύνεται, αλλά εισέρχεται σε ακόμη πιο επιθετική φάση.
Η Cisco ενίσχυσε αυτή την εικόνα, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε περίπου 13%-14% μετά από αποτελέσματα και προβλέψεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η εταιρεία αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις της για τις AI παραγγελίες hyperscalers, κάνοντας λόγο για έναν νέο «υπερκύκλο δικτύωσης» που δημιουργείται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Η επενδυτική ευφορία επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το AI trade. Η Ford συνέχισε το εντυπωσιακό ράλι της, καθώς αναλυτές αναδεικνύουν όλο και περισσότερο τη δραστηριότητά της στην αποθήκευση ενέργειας και τις συνεργασίες της με την CATL.
Την ίδια ώρα, η Cerebras Systems – εταιρεία AI chips – πραγματοποίησε εκρηκτικό ντεμπούτο στη Wall Street, με τη μετοχή να εκτινάσσεται έως και 75% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Η IPO θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εισαγωγές των τελευταίων ετών και ενισχύει τις προσδοκίες για νέο κύμα ιστορικών εισαγωγών το 2026, με τη SpaceX, την OpenAI και την Anthropic να εξετάζουν επίσης την είσοδό τους στις αγορές.
Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε η Apple, μετά από πληροφορίες του Bloomberg ότι η OpenAI δεν βλέπει τα αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία των δύο πλευρών και εξετάζει ακόμη και πιθανές νομικές κινήσεις.
Το θετικό κλίμα στις αγορές ενισχύθηκε και από τα νέα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν για τρίτο διαδοχικό μήνα τον Απρίλιο, σε μια ένδειξη ότι ο Αμερικανός καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός παρά την άνοδο στις τιμές της βενζίνης και της ενέργειας λόγω του πολέμου.
Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν οι αγορές και στις λεγόμενες control-group sales, δείκτη που επηρεάζει άμεσα τους υπολογισμούς του ΑΕΠ οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
«Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις επιβεβαιώνουν αυτό που ακούμε εδώ και εβδομάδες από τις εταιρείες: ο Αμερικανός καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός παρά το ακριβό πετρέλαιο», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Όμως αυτή τη στιγμή το τιμόνι της αγοράς το κρατά η τεχνολογία και όχι η κατανάλωση».
Παράλληλα, ολοένα περισσότεροι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι η αγορά παραμένει σε ανοδική τροχιά, καθώς τα εταιρικά κέρδη συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες.
Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Intelligence, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθούν περίπου 27% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανόδου.
Ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής Λούις Ναβελιέ υποστήριξε ότι σε περιόδους αβεβαιότητας η καλύτερη άμυνα παραμένουν οι εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, επισημαίνοντας ότι οι παραγγελίες για data centers και AI υποδομές συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτατα.
Ανάλογη εικόνα δίνει και ο Κλαρκ Μπέλιν της Bellwether Wealth, ο οποίος θεωρεί ότι η αμερικανική εταιρική οικονομία έχει πλέον μάθει να προσαρμόζεται σχεδόν σε κάθε μακροοικονομικό περιβάλλον.
«Οι μετοχές συνεχίζουν να ανεβαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον ανησυχίας και δεν βλέπουμε ακόμη ευφορία στην αγορά», σημείωσε. «Υπάρχει ακόμη αρκετός σκεπτικισμός, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η bull market μπορεί να έχει ακόμη δρόμο».
Το κλίμα βελτιώθηκε και από τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα εμφανίζεται πρόθυμη να στηρίξει συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη μετά και την κατάσχεση εμπορικού πλοίου κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που υπενθύμισε πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
