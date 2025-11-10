BofA για Metlen: Διατηρεί σύσταση buy και τιμή στόχο 63 ευρώ – Βλέπει EBITDA €1,036 δισ. το 2025
Επαναβεβαιώνει τις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές - Εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα
Σε νέα έκθεσή της για τη Metlen, η BofA διατηρεί σύσταση «Βuy», με τιμή-στόχο τα €63.
Ο βασικός λόγος για το σημαντικό περιθώριο ανόδου είναι ότι, επί του παρόντος, η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA περίπου 6x, ενώ ο αναλυτής, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία, προσβλέπει σε ένα EV/EBITDA της τάξεως του 9x.
Η BofA επιβεβαιώνει το guidance της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα προβλέπει EBITDA έτους €1,036 δισ.
Ο αναλυτής επαναβεβαιώνει τις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα.
