BofA για Metlen: Διατηρεί σύσταση buy και τιμή στόχο 63 ευρώ – Βλέπει EBITDA €1,036 δισ. το 2025

Επαναβεβαιώνει τις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές - Εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα