Αναβάθμιση από Scope Ratings: Η σταθερή ανάπτυξη και η δημοσιονομική πειθαρχία φέρνουν θετικές προοπτικές στην Ελλάδα
Αναβάθμιση από Scope Ratings: Η σταθερή ανάπτυξη και η δημοσιονομική πειθαρχία φέρνουν θετικές προοπτικές στην Ελλάδα
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε το BBB της χώρας μας επικαλούμενoς και την ενισχυμένη οικονομική ανθεκτικότητα, παρά τις μακροχρόνιες προκλήσεις χρέους και τις εξωτερικές ανισορροπίες
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ και αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του.
Σημειώνεται ότι ο γερμανικός οίκος ήταν ο πρώτος που είχε δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Αύγουστο του 2023 και αναβάθμισε το αξιόχρεό της εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον Δεκέμβριο του 2024.
Η βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η μείωση του χρέους είναι οι βασικοί οδηγοί στην απόφαση του Scope να αναθεωρήσει σε θετικές τις προοπτικές.
Το υψηλό χρέος, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη και ένα διαρκές έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο παραμένουν βασικές προκλήσεις, αναφέρει ο οίκος.
Η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλά:
1) Τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ. Η ελληνική οικονομία έχει παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε σοκ τα τελευταία χρόνια, με ανάπτυξη περίπου 2% το 2025, υψηλότερη σε σχέση με τις περισσότερες άλλες χώρες της ευρωζώνης. Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ο δυναμικός τουρισμός και οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και την αγορά εργασίας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Ο τραπεζικός τομέας έχει ενισχυθεί περαιτέρω, ενισχύοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
2) Ισχυρή δυναμική του χρέους που υποστηρίζεται από συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους, με ένα πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης περίπου 0,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3,6% να προβλέπεται για το 2025. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από περίπου 145% του 2025 σε 122% το 2030, χάρη στην κατάρτιση με συντηρητικό τρόπο του προϋπολογισμού, τις ισχυρές επιδόσεις των εσόδων και μία μέτρια ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση διατηρεί ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα ύψους περίπου 42 δισ. ευρώ (περίπου 17 % του ΑΕΠ) και επωφελείται από μια δομή χρέους με μακρά διάρκεια και χαμηλό κόστος.
Οι προκλήσεις για την πιστοληπτική αξιολόγηση περιλαμβάνουν:
1) Το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει μία μακροπρόθεσμη αδυναμία παρά την πτωτική του πορεία,
2) Τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, όπως η περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, και
3) Tις εξωτερικές ανισορροπίες, δεδομένων των επίμονων ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της αρνητικής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και των προκλήσεων που έχουν απομείνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που αντανακλούν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζών και το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers.
Η ελληνική οικονομία άντεξε τον πόλεμο στην Ουκρανία και το σοκ των τιμών ενέργειας καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στην περιορισμένη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, την ταχεία διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών και τις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως του τουρισμού, σημειώνει.
Μετά από σταθερή ανάπτυξη περίπου 2,3% το 2024, η οικονομία σημείωσε ετήσια αύξηση 2,0% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την ετήσια ανάπτυξη να προβλέπεται σε περίπου 2,2%, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις και την έντονη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών που αντιστάθμισαν το ασθενέστερο εξωτερικό περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι ο γερμανικός οίκος ήταν ο πρώτος που είχε δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Αύγουστο του 2023 και αναβάθμισε το αξιόχρεό της εντός της επενδυτικής βαθμίδας τον Δεκέμβριο του 2024.
Η βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η μείωση του χρέους είναι οι βασικοί οδηγοί στην απόφαση του Scope να αναθεωρήσει σε θετικές τις προοπτικές.
Το υψηλό χρέος, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη και ένα διαρκές έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο παραμένουν βασικές προκλήσεις, αναφέρει ο οίκος.
Η αναθεώρηση των προοπτικών αντανακλά:
1) Τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε εξωτερικά σοκ. Η ελληνική οικονομία έχει παρουσιάσει σταθερή ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε σοκ τα τελευταία χρόνια, με ανάπτυξη περίπου 2% το 2025, υψηλότερη σε σχέση με τις περισσότερες άλλες χώρες της ευρωζώνης. Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, ο δυναμικός τουρισμός και οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU συνεχίζουν να στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και την αγορά εργασίας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Ο τραπεζικός τομέας έχει ενισχυθεί περαιτέρω, ενισχύοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
2) Ισχυρή δυναμική του χρέους που υποστηρίζεται από συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους, με ένα πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης περίπου 0,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3,6% να προβλέπεται για το 2025. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από περίπου 145% του 2025 σε 122% το 2030, χάρη στην κατάρτιση με συντηρητικό τρόπο του προϋπολογισμού, τις ισχυρές επιδόσεις των εσόδων και μία μέτρια ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση διατηρεί ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα ύψους περίπου 42 δισ. ευρώ (περίπου 17 % του ΑΕΠ) και επωφελείται από μια δομή χρέους με μακρά διάρκεια και χαμηλό κόστος.
Οι προκλήσεις για την πιστοληπτική αξιολόγηση περιλαμβάνουν:
1) Το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει μία μακροπρόθεσμη αδυναμία παρά την πτωτική του πορεία,
2) Τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, όπως η περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, και
3) Tις εξωτερικές ανισορροπίες, δεδομένων των επίμονων ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της αρνητικής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και των προκλήσεων που έχουν απομείνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που αντανακλούν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζών και το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers.
Βελτιωμένη ανθεκτικότητα της οικονομίαςΟ Scope σημειώνει ότι η βελτιωμένη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εξωτερικά σοκ στηρίζεται από τη σταθερότερη ανάπτυξη, τη συνεχιζόμενη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας.
Η ελληνική οικονομία άντεξε τον πόλεμο στην Ουκρανία και το σοκ των τιμών ενέργειας καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στην περιορισμένη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, την ταχεία διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών και τις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως του τουρισμού, σημειώνει.
Μετά από σταθερή ανάπτυξη περίπου 2,3% το 2024, η οικονομία σημείωσε ετήσια αύξηση 2,0% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την ετήσια ανάπτυξη να προβλέπεται σε περίπου 2,2%, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις και την έντονη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών που αντιστάθμισαν το ασθενέστερο εξωτερικό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονη κακοκαιρία το επόμενο τριήμερο, σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας: Έντυσε από την Λαμπέτη μέχρι γαλαζοαίματες, σχεδίασε το νυφικό της Καρέζη - Η μυθιστορηματική ζωή του
Η Σία Κοσιώνη έκανε το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι - Την παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, δείτε βίντεο
Έντονη κακοκαιρία το επόμενο τριήμερο, σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας: Έντυσε από την Λαμπέτη μέχρι γαλαζοαίματες, σχεδίασε το νυφικό της Καρέζη - Η μυθιστορηματική ζωή του
Η Σία Κοσιώνη έκανε το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι - Την παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα