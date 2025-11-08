Αναβάθμιση από Scope Ratings: Η σταθερή ανάπτυξη και η δημοσιονομική πειθαρχία φέρνουν θετικές προοπτικές στην Ελλάδα

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε το BBB της χώρας μας επικαλούμενoς και την ενισχυμένη οικονομική ανθεκτικότητα, παρά τις μακροχρόνιες προκλήσεις χρέους και τις εξωτερικές ανισορροπίες