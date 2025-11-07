Scope Ratings: Αναβάθμιση-έκπληξη του outlook σε «θετικό» - Σταθερή στο «ΒΒΒ» η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

Μετά την Scope, τον κύκλο των αξιολογήσεων της φετινής χρονιάς για την ελληνική οικονομία «κλείνει» η Fitch Ratings, στις 14 Νοεμβρίου