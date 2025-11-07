Scope Ratings: Αναβάθμιση-έκπληξη του outlook σε «θετικό» - Σταθερή στο «ΒΒΒ» η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας
Scope Ratings: Αναβάθμιση-έκπληξη του outlook σε «θετικό» - Σταθερή στο «ΒΒΒ» η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας
Μετά την Scope, τον κύκλο των αξιολογήσεων της φετινής χρονιάς για την ελληνική οικονομία «κλείνει» η Fitch Ratings, στις 14 Νοεμβρίου
Ένα απροσδόκητο δώρο επεφύλασσε στην ελληνική οικονομία η Scope Ratings, καθώς, κόντρα στις εκτιμήσεις, προχώρησε σε αναβάθμιση του outlook από «σταθερό» σε «θετικό», κλείνοντας έτσι το… μάτι σε πιθανή βελτίωση και της βαθμολογίας το 2026.
Για την ώρα, πάντως, η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου παρέμεινε στο «ΒΒΒ».
Όπως έγραψε το newmoney.gr, περίπου ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024, η Scope είχε κάνει και πάλι την έκπληξη, αποτελώντας τον πρώτο διεθνή οίκο που μας αναβάθμισε εντός της επενδυτικής βαθμίδας, έπειτα από 22 χρόνια.
Με αυτό τον τρόπο, ο γερμανικός οίκος επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, χάρη κυρίως στη σταθερή δημοσιονομική πορεία και την αποκλιμάκωση του χρέους που έχει πετύχει.
Μετά την Scope, τον κύκλο των αξιολογήσεων της φετινής χρονιάς για την ελληνική οικονομία «κλείνει» η Fitch Ratings, στις 14 Νοεμβρίου.
