Standard & Poor's: Αμετάβλητη η βαθμολογία για την Ελλάδα στο «ΒΒB» με σταθερές προοπτικές
O διεθνής οίκος δεν άλλαξε το rating για την Ελλάδα, που βρίσκεται ήδη σε υψηλότερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας - Τα ισχυρά στοιχεία και η ανθεκτικότητα πρόοδος της οικονομίας, αλλά και τα αγκάθια
Στάση αναμονής κράτησε απόψε η S&P Global Ratings διατηρώντας αμετάβλητη τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης της για τη χώρα μας, για το 2025.
Η ετυμηγορία του διεθνούς οίκου δεν αιφνιδίασε επενδυτές και αναλυτές που δεν περίμεναν αλλαγές, μετά το «δώρο» του περασμένου Απριλίου, όταν η S&P αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο στο δεύτερο «σκαλί» της επενδυτικής βαθμίδας, μετά από έναν πολυετή κύκλο επιτήρησης.
Η τότε θετική αξιολόγηση στηρίχθηκε στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, το σταθερό πολιτικό περιβάλλον και τον ορίζοντα σταθερών πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια, στοιχεία που συντηρούνται μέχρι και σήμερα.
Πραγματικά και στη νέα έκθεση της, η Standard & Poor’s επεσήμανε εκ νέου τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ανθεκτικότητα της σε ένα δυσμενές οικονομικά και γεωπολιτικά διεθνές περιβάλλον, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο μιας νέας αναβάθμισης σε περίπτωση περαιτέρω βελτίωσης των δημοσιονομικών δεδομένων.
Όσον αφορά τα επόμενα και τελευταία για φέτος ραντεβού της ελληνικής οικονομίας με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αυτά είναι τον ερχόμενο μήνα. Στις 7 Νοεμβρίου ανακοινώνεται η νέα αξιολόγηση της Scope Ratings, ενώ την αυλαία «κλείνει» η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
