Standard & Poor's: Αμετάβλητη η βαθμολογία για την Ελλάδα στο «ΒΒB» με σταθερές προοπτικές

O διεθνής οίκος δεν άλλαξε το rating για την Ελλάδα, που βρίσκεται ήδη σε υψηλότερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας - Τα ισχυρά στοιχεία και η ανθεκτικότητα πρόοδος της οικονομίας, αλλά και τα αγκάθια