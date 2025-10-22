Κινεζική σφήνα για τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» ύψους €600 εκατ. – Στον πάγο η επιλογή αναδόχου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Λάρισα Φυσικό αέριο

Κινεζική σφήνα για τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» ύψους €600 εκατ. – Στον πάγο η επιλογή αναδόχου

Μάχη CEEK με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή της μονάδας φυσικού αερίου που ελέγχουν ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Ισραηλινή Clavenia

Κινεζική σφήνα για τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» ύψους €600 εκατ. – Στον πάγο η επιλογή αναδόχου
Μαριάννα Τζάννε
Σε φάση κρίσιμων αποφάσεων μπαίνει το έργο της νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Λάρισα, με τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου να εξελίσσεται σε ένα σύνθετο κουβάρι γεωπολιτικών αναταράξεων και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προφορές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της κινεζικής CEEC.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, αναπτύσσεται από την εταιρεία «Λάρισα Θερμοηλεκτρική Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), η Clavenia Limited ισραηλινών συμφερόντων (38,5%), η Volton (10%) και το επενδυτικό fund SIrec Energy (16,5%).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τρεις ελληνικοί όμιλοι —ΓΕΚ Τέρνα, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ— παρέλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού για τη σύμβαση EPC (Engineering, Procurement & Construction). Τελικά, όμως μόνο δύο προσφορές κατατέθηκαν: από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αποτελεί και στρατηγικό σύμμαχο σε ενεργειακά πρότζεκτ στην Αλβανία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και από την κινεζική CEΕC (China Energy Engineering Corporation), έναν από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ενεργειακούς ομίλους με εξειδίκευση στις μονάδες συνδυασμένου κύκλου (CCGT).

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση

Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Μαριάννα Τζάννε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης