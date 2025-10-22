Κινεζική σφήνα για τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» ύψους €600 εκατ. – Στον πάγο η επιλογή αναδόχου
Κινεζική σφήνα για τη «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» ύψους €600 εκατ. – Στον πάγο η επιλογή αναδόχου
Μάχη CEEK με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή της μονάδας φυσικού αερίου που ελέγχουν ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Ισραηλινή Clavenia
Σε φάση κρίσιμων αποφάσεων μπαίνει το έργο της νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Λάρισα, με τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου να εξελίσσεται σε ένα σύνθετο κουβάρι γεωπολιτικών αναταράξεων και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προφορές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της κινεζικής CEEC.
Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, αναπτύσσεται από την εταιρεία «Λάρισα Θερμοηλεκτρική Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), η Clavenia Limited ισραηλινών συμφερόντων (38,5%), η Volton (10%) και το επενδυτικό fund SIrec Energy (16,5%).
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τρεις ελληνικοί όμιλοι —ΓΕΚ Τέρνα, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ— παρέλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού για τη σύμβαση EPC (Engineering, Procurement & Construction). Τελικά, όμως μόνο δύο προσφορές κατατέθηκαν: από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αποτελεί και στρατηγικό σύμμαχο σε ενεργειακά πρότζεκτ στην Αλβανία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και από την κινεζική CEΕC (China Energy Engineering Corporation), έναν από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ενεργειακούς ομίλους με εξειδίκευση στις μονάδες συνδυασμένου κύκλου (CCGT).
