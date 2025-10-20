Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Ο CEO της Euronext χαρακτήρισε την πρόταση ως πάρα πολύ ελκυστική - Έδωσε έμφαση στην τεχνολογία και στην κυβερνοασφάλεια - Στάθηκε στο παράδοξο με τις ναυτιλιακές