Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα για την εξαγορά της ΕΧΑΕ
Ο CEO της Euronext χαρακτήρισε την πρόταση ως πάρα πολύ ελκυστική - Έδωσε έμφαση στην τεχνολογία και στην κυβερνοασφάλεια - Στάθηκε στο παράδοξο με τις ναυτιλιακές
«Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα. Αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Έτσι είναι οι business». Με αυτά τα λόγια ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τον ευρωπαϊκό όμιλο διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών.
Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, ο CEO της Euronext παρουσίασε την πρόταση για την ένταξη της ATHEX στον όμιλο της Euronext, με μότο «μαζί για μία ενοποιημένη, ισχυρότερη ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου».
«Οι ελληνικές εταιρείες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα. Θα γίνουν πιο ευρωπαϊκές και αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές θα γίνουν πιο ελληνικές», είπε και σημείωσε πως πρόκειται για λύση που θα διασφαλίσει την ευρωστία της ATHEX για τα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Μπουζνά τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν είναι μια απλή συναλλαγή, αλλά μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Euronext και αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στην εξαιρετική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας». Επεσήμανε πως η ελληνική κεφαλαιαγορά θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του ενοποιημένου μοντέλου της Euronext, με στόχο να γίνει “παίκτης” του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και να αναδειχθεί σε κόμβο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
