Τα βραβεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Δείτε ποιοι κέρδισαν

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού, που συνέδεσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιοτεχνίας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, γιόρτασε, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Η λαμπρή επετειακή εκδήλωση, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εκατονταετή διαδρομή του Επιμελητηρίου και τον καθοριστικό ρόλο του στη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής βιοτεχνίας. Το ΒΕΑ τίμησε τη διαχρονική συμβολή των ανθρώπων της βιοτεχνίας στην οικονομία και την κοινωνία, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών και επαγγελματικών φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και πλήθους μελών και φίλων του.Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος, καλωσόρισε τα μέλη και τους προσκεκλημένους, εκφράζοντας την υπερηφάνεια και τη συγκίνηση όλων, για την ιστορική αυτή στιγμή. «Η σημερινή διοίκηση έχει την τιμή να κλείνει έναν αιώνα πορείας και να ανοίγει τον επόμενο με το ίδιο πάθος, τις ίδιες αξίες και νέες προοπτικές», τόνισε χαρακτηριστικά.Ο κ. Δαμίγος αναφέρθηκε εκτενώς, στη δύναμη των επαγγελμάτων που εκπροσωπεί το Επιμελητήριο, σημειώνοντας ότι «η καρδιά του ΒΕΑ χτυπά στους πάγκους εργασίας, στα ξυλουργεία, στα σιδεράδικα, στα εργαστήρια, στα μικρά οικογενειακά καταστήματα, που αποτελούν το θεμέλιο της ελληνικής παραγωγής». Με ενεργό Μητρώο άνω των 35.000 επιχειρήσεων, από περίπου 800 επαγγέλματα, το ΒΕΑ, όπως υπογράμμισε, παραμένει η ζωντανή φωνή των ανθρώπων της παραγωγής, των τεχνιτών, των δημιουργών και των επαγγελματιών, που στηρίζουν την πραγματική οικονομία.Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, επεσήμανε ακόμη, ότι το Επιμελητήριο παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προωθώντας δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα, ευχαρίστησε από καρδιάς, το προσωπικό του ΒΕΑ για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του, χαρακτηρίζοντάς τους «τους αφανείς ήρωες που κρατούν ζωντανό τον θεσμό».«Με οδηγό τις αξίες που μας έφεραν έως εδώ και με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, συνεχίζουμε όλοι μαζί – πιο ενωμένοι, πιο δυνατοί, πιο αισιόδοξοι από ποτέ», κατέληξε ο κ. Δαμίγος.Ακολούθησε η προβολή επετειακού βίντεο με τίτλο «Ένας Αιώνας Μπροστά», καθώς και η ανακήρυξη του πρώην Προέδρου, κ. Παύλου Ραβάνη, σε Επίτιμο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, σε ένδειξη αναγνώρισης της πολύχρονης προσφοράς του.

Υπουργός Ανάπτυξης

Πρόεδρος ΚΕΕΕ

Βραβεία Βιοτεχνικής Αριστείας

• LABORATORIES BOKARI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ – Βραβείο Νέου Επιχειρηματία

• EUROCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – Βραβείο Εξαγωγικής Δραστηριότητας – Διεθνούς Παρουσίας

• HERADO – HELLENIC RADIATION DOSIMETRY A.E – Βραβείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

• RECORD PLASTICINE, Παραγωγή και Διάθεση Πλαστελίνης και Συναφών Ειδών – Βραβείο Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης

• ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ Α.Ε. Έρευνας, Παραγωγής, Εμπορίας Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Ειδών – Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

• ΒΕΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

• Ε.Γ ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (Ποτοποιία Πολυκαλά) – Βραβείο Ιστορικής Επιχείρησης

• ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Στρατιωτικές Στολές – Βραβείο Ιστορικής Επιχείρησης

• Αφοί ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – Ζαχαροπλαστείο – Βραβείο Οικογενειακής Επιχείρησης

• IL TOTO Α.Ε. – Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Παρουσίαση νέου λογοτύπου ΒΕΑ

Την έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, που θα στοχεύουν κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.Ο υπουργός, αναφέρθηκε στη σημασία των νέων δράσεων, που θα ενισχύουν την εξωστρέφεια και τις νέες τεχνολογίες, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τα επιμελητήρια, για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου σε έναν ενιαίο φορέα. Όπως τόνισε, πρόκειται για μεταρρύθμιση που θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό και θα εξασφαλίσει προστασία στον καταναλωτή, ζητώντας τη στήριξη της επιμελητηριακής κοινότητας και των πολιτικών κομμάτων.Αναφερόμενος στη διαφάνεια, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι έχουν ήδη ανακτηθεί 80 εκατ. ευρώ από παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια επιστροφής χρημάτων από επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν τις επενδύσεις τους.Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με σταθερό στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.Την ανάγκη για ένα ξεκάθαρο και σταθερό θεσμικό τοπίο στον Επιμελητηριακό θεσμό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Ιωάννης Βουτσινάς, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας για τη συμπλήρωση 100 χρόνων δράσης και προσφοράς.Ο κ. Βουτσινάς τόνισε ότι η ΚΕΕΕ θα σταθεί με συνέπεια στο πλευρό όλων των Επιμελητηρίων, προωθώντας ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, που θα δώσουν νέα δυναμική και ρόλο στην επιμελητηριακή κοινότητα.Ειδική αναφορά έκανε στη στρατηγική σημασία της μεταποίησης, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια του ΒΕΑ για την ορθή κατάταξη των επαγγελμάτων στα αμιγή επιμελητήρια και για τη διαμόρφωση σαφούς πλαισίου αδειοδότησης στα τεχνικά επαγγέλματα, αποτελεί κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού.«Αυτές είναι κινήσεις που ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς τη μεταποίηση δεν υπάρχει σταθερή ανάπτυξη, ποιοτική απασχόληση και ισχυρή μεσαία τάξη», επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση του παραγωγικού ιστού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική πρόοδο και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.Χαιρετισμούς απηύθυναν από το ΠΑΣΟΚ ο καθηγητής κ. Κώστας Γάτσιος υπεύθυνος στον Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο ΓΓ του Τομέα Μικρομεσαίων κ. Νίκος Κογιουμτσής και ο ΓΓ της ΓΣΕΒΕΕ κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς.Το παρών έδωσαν ακόμη, ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, η εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαχαρούλα Αγρογιάννη - Μουκριώτου, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο ΓΓ Εμπορίου κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα. Χριστίνα Κεφαλογιάννη, ο Αρχιμανδρίτης κ. Πολύκαρπος Κάστιζας, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου. Την εκδήλωση του ΒΕΑ τίμησαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων της Χώρας, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι των Δήμων της Αττικής.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, απονεμήθηκαν δέκα τιμητικά βραβεία, σε επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΑ που διακρίθηκαν για την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την κοινωνική τους ευαισθησία και τη συμβολή τους στην ελληνική παραγωγή. Παράλληλα, προβλήθηκαν ξεχωριστά βίντεο για κάθε επιχείρηση.Επιπλέον, απονεμήθηκε ειδική τιμητική διάκριση, στην εταιρεία KNOWLEDGE Α.Ε., για τη συμβολή της στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής γνώσης.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης το νέο λογότυπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό και την πορεία του προς το μέλλον, με όραμα τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας.