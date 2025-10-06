Εξάρχου: Πλάνο για δύο εισαγωγές στο Xρηματιστήριο το επόμενο διάστημα
Ροές ύψους 500 εκατ. ευρώ το 2030 από την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - Απόσχιση κατασκευών και παραχωρήσεων ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων
Την αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο χρηματιστήριο το επόμενο διάστημα σχεδιάζει η διοίκηση της Αktor μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των κατασκευών και των παραχωρήσεων που ενέκρινε στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού την Δευτέρα, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου απευθυνόμενος στους μετόχους δήλωσε ότι η έκτακτη γενική συνέλευση παρότι συζητά ένα τυπικό θέμα, αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη μέρα που ενώθηκαν οι Αktor κατασκευές με τις παραχωρήσεις.
Πρόκειται για τη ολόκληρη του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και σήμερα έχει ανεβάσει την εταιρεία στην δεύτερη θέση στον τομέα των κατασκευών στην Ελλάδα.
Ο κ. Εξάρχου επεσήμανε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη με έμφαση στην ενέργεια και στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ εκτίμησε ότι έως το τέλος του έτους θα υπάρξει τουλάχιστον μία νέα σημαντική ανακοίνωση.
Με τις δύο πρόσφατες επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, η ΑΚΤΩΡ εκτιμά ότι εξασφαλίζει μελλοντικές ροές 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
