Δημογλίδου: Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, είναι περίεργη η υπόθεση

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε επίσης ότι ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας - Πριν από περίπου 15-20 μέρες το ένα από τα δύο θύματα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις Αρχές