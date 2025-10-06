Δημογλίδου: Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, είναι περίεργη η υπόθεση
Δημογλίδου: Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, είναι περίεργη η υπόθεση
Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε επίσης ότι ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας - Πριν από περίπου 15-20 μέρες το ένα από τα δύο θύματα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις Αρχές
Για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.
Όπως είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και είναι πιθανόν ανήλικος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν.
Παράλληλα, η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για μία σοβαρή και περίεργη υπόθεση γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι τα θύματα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν.
Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Αρχές κλήθηκαν στο κάμπινγκ λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ όταν εντοπίστηκαν δύο νεκροί. Ο ένας εκ των δύο θυμάτων ήταν ο 70χρονος Έλληνας ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα, περίπου 60 ετών και εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου ως επιστάτης στο κάμπινγκ. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
Εξαρχής κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στους αστυνομικούς που έφθασαν στο σημείο πως δράστης είναι ένας νεαρός άνδρας ο οποίος φέρεται να προσέγγισε τα δύο άτομα και να πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.
Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.
Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε τραύματα από 2 σφαίρες, ενώ ο 60χρονος από 3 σφαίρες.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα μήνα το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας. Το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους είχε συμβεί το καλοκαίρι, με το θύμα να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.
Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαίωσε, ότι υπήρχε επίθεση πριν έναν μήνα εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο, ωστόσο δεν υπήρξε αναφορά στην αστυνομία για έμμεσες ή άμεσες απειλές προς το θύμα.
Να σημειωθεί ότι το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.
