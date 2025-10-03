Γιατί μειώθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα το πρώτο 6μηνο
Γιατί μειώθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα το πρώτο 6μηνο
Στις αιτίες της πτώσης που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το αυξημένο κόστος κατασκευής, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την πολυπλοκότητα και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες μεταβιβάσεων, προστέθηκε και το εμπόδιο του ΝΟΚ
Σημαντικό «φρένο» στις άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα στη χώρα μας, απόρροια και του ασταθούς διεθνούς σκηνικού, αναμένεται για φέτος με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του έτους ήδη να δείχνουν το δρόμο για το σύνολο της χρονιάς. Ήδη για την περίοδο από τις αρχές του έτους έως και τον Ιούνιο του 2025 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε ακίνητα κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω από το «ψυχολογικό» όριο του 1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μάλιστα διψήφιο ποσοστό πτώσης σε σύγκριση τόσο με το 2024 όσο και το 2023.
Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει καταγράψει νωρίτερα μέσα στο έτος την τάση, παραπέμπουν σε πτώση κατά 17,8% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2024 φτάνοντας φέτος συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους στα 983,8 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό του 2024– που ήταν και η καλύτερη χρονιά- ήταν στα 1,14 δισ. ευρώ, ενώ για το 2023 ήταν λίγο χαμηλότερα στο 1,1 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, όπως έχει ήδη καταγράψει και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αυξανόμενες επισφάλειες στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά και τα διαχρονικά ζητήματα γραφειοκρατίας καθιστούν τη συνέχιση της δυναμικής αβέβαιη. Στους παράγοντες που επιβαρύνουν τη λειτουργία της αγοράς, οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ άλλων με το αυξημένο κόστος κατασκευής, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την πολυπλοκότητα και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες μεταβιβάσεων, προστέθηκαν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με το ΝΟΚ οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την εύρυθμη εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει καταγράψει νωρίτερα μέσα στο έτος την τάση, παραπέμπουν σε πτώση κατά 17,8% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2024 φτάνοντας φέτος συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους στα 983,8 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό του 2024– που ήταν και η καλύτερη χρονιά- ήταν στα 1,14 δισ. ευρώ, ενώ για το 2023 ήταν λίγο χαμηλότερα στο 1,1 δισ. ευρώ.
Πτώση για το σύνολο του έτουςΈστω κι αν πέρυσι τα πιο ισχυρά τρίμηνα του έτους ήταν στο δεύτερο μισό του έτους, εντούτοις τα φετινά νούμερα παραπέμπουν σε πτώση για το σύνολο του έτους παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά ακινήτων μπορεί να συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον και ζήτηση για όλες τις χρήσεις ακινήτων και ιδιαίτερα για την κατοικία και τη φιλοξενία.
Ωστόσο, όπως έχει ήδη καταγράψει και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αυξανόμενες επισφάλειες στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά και τα διαχρονικά ζητήματα γραφειοκρατίας καθιστούν τη συνέχιση της δυναμικής αβέβαιη. Στους παράγοντες που επιβαρύνουν τη λειτουργία της αγοράς, οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ άλλων με το αυξημένο κόστος κατασκευής, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την πολυπλοκότητα και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες μεταβιβάσεων, προστέθηκαν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με το ΝΟΚ οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την εύρυθμη εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα