Eureporter για CrediaBank: Αλλάζει το ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο με την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η συμφωνία της CrediaBank για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eureporter, το deal, που αποτιμά την τράπεζα της Μάλτας στα 286 εκατ. ευρώ, αναδεικνύει τόσο την απόφαση της HSBC να αποσυρθεί από μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές όσο και την ικανότητα της CrediaBank να εξασφαλίσει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η τιμή της συμφωνίας υπογραμμίζει τη διαπραγματευτική ισχύ της CEO της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού μετόχου της τράπεζας, Thrivest Holding. Με τιμή κάτω από 0,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, η συναλλαγή αντιπροσωπεύει σημαντικό discount σε σχέση με Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Για την HSBC, η επιθυμία εξόδου από τη Μάλτα εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική αναδιοργάνωσης: την τελευταία δεκαετία, ο βρετανικός κολοσσός έχει περιορίσει τη δραστηριότητά του σε περιφερειακές αγορές της ΕΕ για να επικεντρωθεί στην Ασία, τον βασικό «μοχλό» κερδοφορίας του.

