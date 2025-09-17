Αλλαγή πίστας για τη CrediaBank: Τα οφέλη από την απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας
Πώς υποδέχθηκαν στη Μάλτα την είδηση - Πώς διαμορφώνεται το τραπεζικό τοπίο της χώρας
Μία συναλλαγή που θα οδηγήσει την CrediaBank σε άλλο επίπεδο είναι αυτή που προκύπτει από τη κατ’ αρχήν συμφωνία της για την εξαγορά της HSBC Mάλτας.
Για την εξαγορά του 70,03% του πιστωτικού ιδρύματος από το βασικό μέτοχο την HSBC Continental Europe, S.A.η CrediaBank θα καταβάλει μετρητά 200 εκατ. ευρώ. Η ελληνική τράπεζα έχει και τα κεφάλαια και τη ρευστότητα για να ολοκληρώσει την εξαγορά που προβλέπει και δημόσια πρόταση του υπόλοιπου ποσοστού από το ευρύ κοινό. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση των κανονιστικών και εποπτικών αρχών.
Το παρελθόν της τράπεζας που μετεξελίχθηκε φτάνει πίσω έως το 1864.
Η HSBC Malta έχει ισχυρή οικονομική παρουσία: μεγάλα αποθέματα καταθέσεων, σημαντικά κέρδη προ φόρων, καλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων.
Διατηρεί υψηλά κεφαλαιακά πρότυπα και επάρκειες ρευστότητας πάνω από τα ελάχιστα ρυθμιστικά όρια. Πρόκειται για την 2η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δισ., καταθέσεις πελατών ύψους €6,2 δις. ενώ επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1) διαμορφώθηκε στο 22,5% ενώ ο δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,5%.
Η ιστορία της τράπεζαςΗ HSBC Μάλτας είναι ένας σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα στη Μάλτα με σημαντική ιστορία. Η τράπεζα ξεκίνησε όταν η HSBC απέκτησε το 1999 την Mid-Med Bank Ltd (70,03 %) η οποία ήταν κρατική μετά την εθνικοποίηση της Barclays Bank International στη Μάλτα.
Το παρελθόν της τράπεζας που μετεξελίχθηκε φτάνει πίσω έως το 1864.
