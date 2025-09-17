Συστημική τράπεζα η CrediaBank μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας
Συστημική τράπεζα η CrediaBank μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας
Ποιες θα είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις από την ΕΚΤ
Η εξαγορά HSBC Μάλτας από την CrediaBank καθιστά συστημική τράπεζα την τελευταία, στοιχείο το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα πως είναι η EΚΤ εκείνη που θα αποφανθεί για την επάρκεια κεφαλαίων της τράπεζας.
Όπως δήλωσε η CEO της CrediaBank κα Ελένη Βρεττού, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Credia ως το τέλος του 2026 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί. Aυτά ειπώθηκαν από τη διοίκηση της Credia στους αναλυτές σήμερα το πρωί και αφορούν τη συγκεκριμένη συμφωνία.
Η Credia έχει προγραμματίσει κεφαλαιακές πράξεις οι οποίες θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά της.
Ωστόσο, θα είναι η ECB αυτή που θα αποφανθεί σχετικά μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2026 για το κατά πόσον τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας αρκούν με την αλλαγή του status της κατόπιν της εξαγοράς.
Η εξαγορά αυτή οδηγεί σε αναθεώρηση του business plan της Credia. Λεπτομέρειες για την αναθεώρηση αναμένονται τον Οκτώβριο ενώ τότε θα είναι δυνατόν να δοθεί στη δημοσιότητα μια μεγαλύτερη ακτινογραφία της εικόνα της HSBC Μάλτας.
