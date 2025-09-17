NBG Securities για Aegean: Στα 19,20 ευρώ η τιμή στόχος και σύσταση outperform
Πώς σχολίασε τα αποτελέσματα της Aegean για το α' εξάμηνο η NBG Securities
Στα 19,20 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της Aegean η NBG Securities, με σύσταση outperform μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου του 2025, τα οποία αποτύπωσαν τον αυξημένο ανταγωνισμό και την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά τα κέρδη ενισχύθηκαν από τα κέρδη συναλλάγματος.
Η NBG Securities σχολίασε τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2025 της Aegean, τα οποία ήταν μικτά. H λειτουργική επίδοση (πωλήσεις σταθερές σε ετήσια βάση, EBITDA -2% ετησίως) επηρεάστηκε από τον ανταγωνισμό (αύξηση χωρητικότητας από σημαντικό αριθμό αεροπορικών προς Ελλάδα) και την κρίση στη Μέση Ανατολή (αναστολή πτήσεων προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία τον Μάιο–Ιούνιο), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 24% ετησίως κυρίως λόγω συναλλαγματικών κερδών €22 εκατ. από την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου (θετική επίδραση στην αποτίμηση των μελλοντικών υποχρεώσεων μισθώσεων αεροσκαφών).
