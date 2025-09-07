H κόλαση της Μία: 50γρ. κοκαΐνη ήταν το «ανόητο λάθος» της Βρετανίδας φοιτήτριας που καταδικάστηκε σε ισόβια στο «Αλκατράζ» του Ντουμπάι

«Ιστορίες τρόμου» από πρώην κρατούμενους αλλά και από συγγενείς Βρετανών που παραμένουν έγκλειστοι σκιαγραφούν μια ανατριχιαστική εικόνα της Al-Awir.Το 2012, ο Καρλ Γουίλιαμς φυλακίστηκε για έναν χρόνο αφού η αστυνομία βρήκε ναρκωτικά στο πορτμπαγκάζ του νοικιασμένου αυτοκινήτου του. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, χαρακτήρισε την Al-Awir ως «Αλκατράζ του Ντουμπάι».Στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι είδε συγκρατούμενούς του να δολοφονούνται με μαχαίρι σε βίαιες συγκρούσεις, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση από τους φύλακες.Σε δήλωσή του ανέφερε ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς κατά την ανάκρισή του. «Μου κατέβασαν το παντελόνι, μου άνοιξαν τα πόδια και άρχισαν να μου κάνουν ηλεκτροσόκ στους όρχεις», έγραψε. «Ήταν απίστευτα επώδυνο. Ήμουν τρομοκρατημένος. Άρχισα να πιστεύω ότι θα πέθαινα σε εκείνο το δωμάτιο».Δικηγόροι κρατουμένων ανέφεραν επίσης ότι οι εντολείς τους εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν έγγραφα στα αραβικά υπό την απειλή όπλου.Ο Καρλ ισχυρίστηκε επιπλέον ότι Ρώσοι κακοποιοί έκαναν κουμάντο στη φυλακή και χρησιμοποιούσαν φορείς του HIV για να βιάζουν και να μολύνουν άλλους κρατούμενους ως μορφή τιμωρίας.Έκθεση νωρίτερα φέτος έκανε λόγο για «καθημερινά περιστατικά» σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών στις φυλακές.Τουλάχιστον τέσσερις οροθετικοί κρατούμενοι στην Al-Awir φέρονται να στερήθηκαν φαρμακευτική αγωγή για έως και πέντε μήνες, σύμφωνα με μια άλλη σοκαριστική έκθεση της Human Rights Watch.Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής Μπίλι Χουντ είχε κάνει παρόμοιες καταγγελίες, λέγοντας ότι κρατούμενοι βασανίζονταν και εγκαταλείπονταν χωρίς φάρμακα για να πεθάνουν από ασθένειες.Το 2021, ο 60χρονος Άλμπερτ Ντάγκλας επανέλαβε τις ίδιες καταγγελίες, δηλώνοντας ότι κρατούμενοι βιάζονται, βασανίζονται και λιμοκτονούν. Ο ίδιος έκανε λόγο για 20χρονους κρατουμένους που κρεμόντουσαν ανάποδα και ξυλοκοπούνταν «για διασκέδαση», ενώ ανέφερε ότι είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα που ήταν αποστεωμένος ύστερα από εβδομάδες πείνας. Επίσης, κατήγγειλε ότι φύλακες έκαψαν τα γεννητικά όργανα κρατουμένου που κοιμόταν μαζί του στο ίδιο κελί.Άλλες μαρτυρίες κρατουμένων, σύμφωνα με τη Sun, αναφέρουν ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν είχαν νερό και αναγκάζονταν να πίνουν από κοινή τουαλέτα. Το σωφρονιστικό σύστημα του Ντουμπάι και η κυβέρνηση αρνούνται όλες τις κατηγορίες.