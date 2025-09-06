Παύλος Μαρινάκης: Τα 8 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Παύλος Μαρινάκης: Τα 8 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Καθόλου φορολογία για τους νέους μέχρι 25 ετών, στο 9% ο φόρος στους νέους μέχρι 30 ετών - Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Δείτε την ανάρτησή του
Τα 8 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σας έχω καλά νέα.
1) Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους, όλους τους εργαζόμενους κατά 2 μονάδες.
2) Για όσους έχουν παιδιά, μειώνεται επιπλέον ο φόρος αυτός κατά δύο μονάδες για κάθε παιδί. Για τους δε τρίτεκνους, για εισόδημα μέχρι 20.000, ο φόρος πηγαίνει στο 9% από 22 που ήταν. Για τους πολύτεκνους, μηδενίζεται.
3) Όσοι είστε μέχρι 25 ετών, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ, δεν θα έχετε καθόλου φόρο. Ενώ όσοι είστε μέχρι 30 ετών, ο φόρος από 22% πηγαίνει στο 9%.
4) Σε όλη την Ελλάδα, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ το 2026 μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται.
5) Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά μέχρι 20.000 κατοίκους.
6) Μειώνεται κατά 25% ο φόρος ενοικίου για εισοδήματα από ενοίκιο από 12.000 ως 24.000 ευρώ
7) Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 Έλληνες σχετικά με αυτοκίνητα και κατοικίες.
8) Νέα ανακούφιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διεύρυνση των ευνοϊκών κριτηρίων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε χωριά και οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους.
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 Για τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους αυτό θα φανεί στον μισθό, γιατί θα είναι λιγότερες οι κρατήσεις, άρα θα έχουμε αύξηση στον μισθό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό θα φανεί στον επόμενο εκκαθαριστικό.
Για περισσότερα έσοδα, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για λιγότερη φορολογία σε όλους τους Έλληνες».
«Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σας έχω καλά νέα.
1) Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους, όλους τους εργαζόμενους κατά 2 μονάδες.
2) Για όσους έχουν παιδιά, μειώνεται επιπλέον ο φόρος αυτός κατά δύο μονάδες για κάθε παιδί. Για τους δε τρίτεκνους, για εισόδημα μέχρι 20.000, ο φόρος πηγαίνει στο 9% από 22 που ήταν. Για τους πολύτεκνους, μηδενίζεται.
3) Όσοι είστε μέχρι 25 ετών, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ, δεν θα έχετε καθόλου φόρο. Ενώ όσοι είστε μέχρι 30 ετών, ο φόρος από 22% πηγαίνει στο 9%.
4) Σε όλη την Ελλάδα, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ το 2026 μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται.
5) Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά μέχρι 20.000 κατοίκους.
6) Μειώνεται κατά 25% ο φόρος ενοικίου για εισοδήματα από ενοίκιο από 12.000 ως 24.000 ευρώ
7) Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 Έλληνες σχετικά με αυτοκίνητα και κατοικίες.
8) Νέα ανακούφιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διεύρυνση των ευνοϊκών κριτηρίων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε χωριά και οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους.
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 Για τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους αυτό θα φανεί στον μισθό, γιατί θα είναι λιγότερες οι κρατήσεις, άρα θα έχουμε αύξηση στον μισθό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό θα φανεί στον επόμενο εκκαθαριστικό.
Για περισσότερα έσοδα, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για λιγότερη φορολογία σε όλους τους Έλληνες».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά - Μείωση ΕΝΦΙΑ στα χωριά και ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού και μιλά για ισχυρισμούς «διχαστικούς για τη Ρωμιοσύνη»
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά - Μείωση ΕΝΦΙΑ στα χωριά και ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού και μιλά για ισχυρισμούς «διχαστικούς για τη Ρωμιοσύνη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα