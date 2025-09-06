Παύλος Μαρινάκης: Τα 8 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Καθόλου φορολογία για τους νέους μέχρι 25 ετών, στο 9% ο φόρος στους νέους μέχρι 30 ετών - Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Δείτε την ανάρτησή του