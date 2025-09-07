Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: 400.000 συνταξιούχοι αποκτούν το Δεκέμβριο δικαίωμα στην ετήσια αύξηση έως 2.7%

Κλείσιμο

Περίπουαπό το σύνολο των 671.000 που διατηρούν προσωπική διαφορά , θα εισέλθουν στο τέλος του χρόνου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων των συντάξεων οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν το 2026 στο 2.6%- 2.7%Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε χθες από το βήμα της ΔΕΘ την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις , ένα μέτρο που θεωρείται εμβληματικό πέραν της φορολογικής ελάφρυνσης. Ετσι, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί για τους εν λόγω συνταξιούχους κατά 50% το 2026 ενώ το υπόλοιπο 50% θα καταργηθεί το 2027.Από το μέτρο ευνοούνται άμεσα όσοι έχουν μικρή προσωπική διαφορά η οποία με τον συμψηφισμό της αύξησης θα μηδενιστεί.Δηλαδή για παράδειγμααπό το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 40 ευρώ. Με την περικοπή της κατά 50% ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα διατηρήσει προσωπική διαφορά 20 ευρώ.Αν υπολογιστεί η αύξηση ( ας υποθέσουμε 2.7%) θα λάβει επιπλέον λογιστικά 23.8 ευρώ. Επομένως θα πάρει μια οριακή καθαρή αύξηση 3.8 ευρώ και από του χρόνου θα μπορεί να προσδοκά ολόκληρη την αύξηση.Όμως σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου εργασίας ακόμα και οι συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά θα λάβουν στην τσέπη τους το ήμισυ της ετήσιας αύξησης το 2026.. Διαφορετικά με το σημερινό καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν 5-10 χρόνια προκειμένου να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Η μεγαλύτερη προσωπική διαφορά έως και 450 ευρώ καταγράφεται ακόμα και σήμερα σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ.Σημειώνουμε ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά στερούνται εδώ και τρία χρόνια τις αυξήσεις, λαμβάνοντας στη θέση τους το επίδομα προσωπικής διαφοράς 100-200 ευρώ πέρυσι.Τα δημοσιονομικά περιθώρια όπως αποδείχτηκε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν επέτρεψαν την ακαριαία κατάργηση της προσωπικής διαφοράς .Επίσης, τα μέτρα επικεντρώθηκαν στις φοροελαφρύνσεις με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η διεύρυνση των κριτηρίων ( ηλικιακών και εισοδηματικών) ώστε να λάβουν περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι το επίδομα των 250 ευρώ το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμο μέτρο από το Νοέμβριο.Τι ισχύει σήμερα :πήραν πέρυσι επίδομα προσωπικής διαφοράς 100-200 ευρώ καθώς δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν αυξήσεις. Με την λογιστική αύξηση κάθε χρόνο λόγω των ετήσιων αυξήσεων οι εν λόγω συνταξιούχοι απομείωναν τη λογιστική διαφορά ανοίγοντας το δρόμο προς τις αυξήσεις . Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Σύμφωνα, δε, με τις προβολές που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης των συντάξεων, την επόμενη διετία θα μηδένιζαν την προσωπική τους διαφορά άλλοι 240.000 - 250.000 συνταξιούχοι.Ωστόσο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειάζονταν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη .Με το νέο μέτρο της κατάργησης σε δύο δόσεις ο χρονικός ορίζοντας από 5-10 χρόνια μειώνεται σε δύο χρόνια ώστε από το 2027 το σύνολο των συνταξιούχων να έχει δικαίωμα να λαμβάνει αυξήσεις στις συντάξεις.