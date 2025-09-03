Τραγωδία στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα



«Είναι μια τραγική στιγμή για την πόλη μας»



Συλλυπητήρια από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

, μίλησε στους δημοσιογράφους που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος, αναφέροντας πως «είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας». Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και συμπλήρωσε: «Η Λισαβόνα πενθεί, είναι μια τραγική στιγμή για την πόλη μας».Ο Μοέδας εξήρε την ανταπόκριση των πυροσβεστών, οι οποίοι έλαβαν «την ειδοποίηση στις 18:08 και έφτασαν εδώ (στο σημείο του δυστυχήματος) στις 18:11». «Δυστυχώς, είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα δυστύχημα που δεν έπρεπε να είχε συμβεί», σημείωσε.Σε δήλωσή του ο, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα και εξέφρασε «τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».Επίσης, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, μέσω ανακοίνωσης που έστειλαν στα γραφεία των μέσων ενημέρωσης, εξέφρασαν τη «βαθιά τους θλίψη για το δυστύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα στο τελεφερίκ της Gloria, στη Λισαβόνα, και εξέφρασαν τη βαθιά τους συγκίνηση και αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους».«Η κυβέρνηση παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την κατάσταση και την ανταπόκριση των διαφόρων δημόσιων αρχών έκτακτης ιατρικής ανάγκης, των μονάδων υγείας, της πολιτικής προστασίας, των δυνάμεων ασφαλείας και των μεταφορών, στις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την παροχή κάθε απαραίτητης υποστήριξης. Η κυβέρνηση βρίσκεται επίσης σε συνεχή επαφή και στενή συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο», αναφέρεται στη δήλωση.Στο X, στα πορτογαλικά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε τη λύπη της για το δυστύχημα. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου “Elevador da Glória”. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».