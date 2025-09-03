Bloomberg: Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο φοροελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη – Σενάριο για παροχές και τον Απρίλιο
Bloomberg: Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο φοροελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη – Σενάριο για παροχές και τον Απρίλιο
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιχμή την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τα αυξημένα έσοδα, προετοιμάζει πακέτο παροχών άνω των 1,5 δισ. ευρώ για μεσαία τάξη, οικογένειες και συνταξιούχους, ενόψει ΔΕΘ, αναφέρει το Bloomberg
Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα μέτρα ανακούφισης για τη χειμαζόμενη μεσαία τάξη, μετά από μια εντυπωσιακή δημοσιονομική ανατροπή που φάνταζε αδιανόητη την περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, αναφέρει σήμερα το Bloomberg.
Με αυξημένα έσοδα που αιφνιδιάζουν και δείχνουν να συνεχίζονται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα στη ΔΕΘ ένα πακέτο παροχών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την επιδίωξή του να γίνει ο μακροβιότερος Έλληνας ηγέτης των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Τέτοιου είδους παροχές άλλοτε προκαλούσαν ανησυχία στους επενδυτές, σε μια χώρα που λίγο έλειψε να εγκαταλείψει το ευρώ το 2015 λόγω εκτροχιασμένων δημόσιων οικονομικών.
Το 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα κόντρα στις προβλέψεις για έλλειμμα, ενώ αντίστοιχες επιδόσεις αναμένονται και φέτος. Η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που πασχίζουν να περιορίσουν τα ελλείμματά τους υπό την πίεση των αγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: Οι ατάκες και ο διάλογος για τον μητροπολίτη
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Νίκος Δακτυλίδης, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον μύθο του Cavo Paradiso
Με αυξημένα έσοδα που αιφνιδιάζουν και δείχνουν να συνεχίζονται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα στη ΔΕΘ ένα πακέτο παροχών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την επιδίωξή του να γίνει ο μακροβιότερος Έλληνας ηγέτης των τελευταίων δύο δεκαετιών.
The Greek government is poised to unveil new relief measures for the country's middle class https://t.co/PspblcTXvb— Bloomberg (@business) September 3, 2025
Φοροελαφρύνσεις, στήριξη οικογενειών και συνταξιούχωνΜεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για οικογένειες και αυξημένες δαπάνες για συνταξιούχους, καθώς και για εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Το ύψος του πακέτου μπορεί να ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Αν ο προϋπολογισμός συνεχίσει να υπεραποδίδει, η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει νέες παροχές τον Απρίλιο.
Τέτοιου είδους παροχές άλλοτε προκαλούσαν ανησυχία στους επενδυτές, σε μια χώρα που λίγο έλειψε να εγκαταλείψει το ευρώ το 2015 λόγω εκτροχιασμένων δημόσιων οικονομικών.
Έκπληξη με τα πλεονάσματα – Η φοροδιαφυγή στο στόχαστροΗ αποφασιστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που οδήγησε σε θεαματική αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης, άνοιξε τον δημοσιονομικό χώρο για τον Μητσοτάκη. Το δημόσιο χρέος παραμένει πάνω από το 140% του ΑΕΠ, το υψηλότερο στην ΕΕ, αλλά τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.
Το 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα κόντρα στις προβλέψεις για έλλειμμα, ενώ αντίστοιχες επιδόσεις αναμένονται και φέτος. Η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που πασχίζουν να περιορίσουν τα ελλείμματά τους υπό την πίεση των αγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος με το ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: Οι ατάκες και ο διάλογος για τον μητροπολίτη
Με νέους διηπειρωτικούς πυραύλους, μαχητικά νέας γενιάς και εντυπωσιακούς σχηματισμούς η στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - Δείτε βίντεο
Νίκος Δακτυλίδης, ο άνθρωπος που έφτιαξε τον μύθο του Cavo Paradiso
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα