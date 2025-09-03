Bloomberg: Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πακέτο φοροελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη – Σενάριο για παροχές και τον Απρίλιο

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιχμή την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τα αυξημένα έσοδα, προετοιμάζει πακέτο παροχών άνω των 1,5 δισ. ευρώ για μεσαία τάξη, οικογένειες και συνταξιούχους, ενόψει ΔΕΘ, αναφέρει το Bloomberg