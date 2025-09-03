Χατζηδάκης: Η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς και οικογένειες που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

«Ας το πούμε τελείως πρακτικά. Έχω τη δυνατότητα να μειώσω τους φόρους κατά ένα Χ ποσό. Και μπορώ να το κάνω είτε μειώνοντας τον ΦΠΑ είτε μειώνοντας τους άμεσους φόρους. Αν μειώσουμε τον ΦΠΑ πως θα γίνει αυτό; Εκεί που πληρώνετε ΦΠΑ σε ένα συγκεκριμένο προϊόν 24%, θα πληρώνετε 22%. Άρα το προϊόν αυτό που κάνει 124 ευρώ θα κάνει 122», είπε αρχικά.«Αυτό είναι η πρόταση που γίνεται από την αντιπολίτευση και από τα 124 θα πας στα 122. Εάν όλοι οι ενδιάμεσοι κρίκοι της αλυσίδας δεν ενθυλακώσουν αυτή τη μείωση των 2 ευρώ, εμείς τι λέμε; Αντί να πάμε από αυτό τον δρόμο, πάμε από το δρόμο των άμεσων φόρων, όπου στον φόρο εισοδήματος ας πούμε εσύ αυτό που πληρώνεις κατευθείαν στην εφορία έχεις το ίδιο ποσό. Τα 1.000 τα μειώνεις ισόποσα σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας ενδιάμεσος. Είναι η εφορία κι εσύ. Άρα με αυτόν τον τρόπο εμείς εγγυόμαστε ότι η μείωση αυτή που κάνουμε και που φεύγει από τα κρατικά, φεύγουν από τα κρατικά ταμεία. Τα έσοδα θα έρθουν σε σένα, θα έρθουν στον μέσο πολίτη. Αυτή είναι η διαφορά μας», προσέθεσε.«Η δική μας προσέγγιση είναι μια προσέγγιση κοινής λογικής και δικαιοσύνης πιστεύω και εξασφάλισης ότι η μείωση που κάνουμε θα έρθει στις τσέπες σας, ενώ αυτό που προτείνει η αντιπολίτευση μπορεί να είναι ένα δωράκι σε πονηρούληδες και εξυπνάκηδες, οι οποίοι θα βάλουν τη μείωση του ΦΠΑ στην τσέπη τους σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Αυτό είναι τόσο απλό είναι. Και διερωτώμαι πραγματικά πώς στο καλό επιμένουν τόσο πολύ, αφού η μείωση που μπορούμε να κάνουμε είναι συγκεκριμένη, Γιατί να μην τα πάρετε τα λεφτά κατευθείαν, αλλά να τα δώσουμε σε ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους;», είπε ακόμα.