Χατζηδάκης: Η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς και οικογένειες που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
Αυτοί που έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους θα κερδίσουν περισσότερα, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Στο πακέτο που θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας στην ΕΡΤ ότι «αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός ως βασικό μήνυμα θα έχουν μία φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια». Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».
Τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση και οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών είναι το εργαλείο και πως ο σκοπός είναι να «αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο σε αυτή τη φάση είναι διπλά χρήσιμο λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών και εδώ και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».
Ανέφερε ακόμα ότι το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω.
«Τα δισεκατομμύρια δεν λένε και πολλά στον κόσμο. Εκείνο το οποίο λέει είναι το τι σημαίνουν στην καθημερινότητα. Αυτά θα τα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός και θα καταδείξει πόσο κερδίζει κάθε οικογένεια ανάλογα με τη σύνθεση των μελών της. Αυτοί που έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους θα κερδίσουν περισσότερα. Είναι διαφορετικές κατηγορίες συμπολιτών μας και βεβαίως πέρα από τα φορολογικά, υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις. Άλλωστε ήδη έχει από την κυβέρνηση σημειωθεί, ας πούμε, κάποιες κινήσεις τις οποίες οφείλουμε να κάνουμε σε σχέση με τους ένστολους που θα είναι και αυτές μέσα στο πακέτο», προσέθεσε.
«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ας το πούμε έτσι. Κοιτάμε ολόκληρη την κοινωνία, Κοιτάμε και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους, όλους τους Έλληνες», είπε ακόμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης προκειμένου να δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός, ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθηκε: «Νομίζετε ότι εμείς δεν θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν μπορούσαμε να δώσουμε όχι 13ο και 14ο και 15ο μισθό; Ποιος πολιτικός δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα;».
«Εκείνο το οποίο έχουμε κάνει ήδη όμως με αυτή τη λογική είναι ότι μετά το ξεπάγωμα, μετά από πολλά χρόνια των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί ο 13ος μισθός αυτούς αφορά, μετά το ξεπάγωμα των μισθών το 2022 έχει έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς, Άρα, υπό αυτή την έννοια έχουμε κάνει κάτι περισσότερο και θα κάνουμε και φέτος ό, τι περισσότερο μπορούμε», είπε χαρακτηριστικά.
«Τώρα, αυτό το οποίο λένε διάφοροι, σίγουρα το ΠΑΣΟΚ είναι δώστε τον 13ο μισθό», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εξήγησε πως «ο 13ος μισθός κοστίζει 1,3 με 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο του πακέτου μας θα είναι κάτι παραπάνω από 1,6. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν κάναμε αυτό δεν θα μας έμενε καθόλου χώρος για φορολογικές ελαφρύνσεις; Πάλι σε μισθωτούς, σε οικογένειες, στη μεσαία τάξη δεν θα μας έμενε χώρος για άλλου είδους μέτρα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι εκτός όλων των άλλων, θα ήταν και κάτι το οποίο δεν θα είχε μια στοιχεία δικαιοσύνης».
Κριτική στο ΠΑΣΟΚ
Γιατί δεν θα προχωράει η μείωση του ΦΠΑΓια το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ και την κριτική της αντιπολίτευσης ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε για ποιον λόγο δεν προχωράει σε αυτή την κίνηση η κυβέρνηση.
«Ας το πούμε τελείως πρακτικά. Έχω τη δυνατότητα να μειώσω τους φόρους κατά ένα Χ ποσό. Και μπορώ να το κάνω είτε μειώνοντας τον ΦΠΑ είτε μειώνοντας τους άμεσους φόρους. Αν μειώσουμε τον ΦΠΑ πως θα γίνει αυτό; Εκεί που πληρώνετε ΦΠΑ σε ένα συγκεκριμένο προϊόν 24%, θα πληρώνετε 22%. Άρα το προϊόν αυτό που κάνει 124 ευρώ θα κάνει 122», είπε αρχικά.
«Αυτό είναι η πρόταση που γίνεται από την αντιπολίτευση και από τα 124 θα πας στα 122. Εάν όλοι οι ενδιάμεσοι κρίκοι της αλυσίδας δεν ενθυλακώσουν αυτή τη μείωση των 2 ευρώ, εμείς τι λέμε; Αντί να πάμε από αυτό τον δρόμο, πάμε από το δρόμο των άμεσων φόρων, όπου στον φόρο εισοδήματος ας πούμε εσύ αυτό που πληρώνεις κατευθείαν στην εφορία έχεις το ίδιο ποσό. Τα 1.000 τα μειώνεις ισόποσα σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας ενδιάμεσος. Είναι η εφορία κι εσύ. Άρα με αυτόν τον τρόπο εμείς εγγυόμαστε ότι η μείωση αυτή που κάνουμε και που φεύγει από τα κρατικά, φεύγουν από τα κρατικά ταμεία. Τα έσοδα θα έρθουν σε σένα, θα έρθουν στον μέσο πολίτη. Αυτή είναι η διαφορά μας», προσέθεσε.
«Η δική μας προσέγγιση είναι μια προσέγγιση κοινής λογικής και δικαιοσύνης πιστεύω και εξασφάλισης ότι η μείωση που κάνουμε θα έρθει στις τσέπες σας, ενώ αυτό που προτείνει η αντιπολίτευση μπορεί να είναι ένα δωράκι σε πονηρούληδες και εξυπνάκηδες, οι οποίοι θα βάλουν τη μείωση του ΦΠΑ στην τσέπη τους σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Αυτό είναι τόσο απλό είναι. Και διερωτώμαι πραγματικά πώς στο καλό επιμένουν τόσο πολύ, αφού η μείωση που μπορούμε να κάνουμε είναι συγκεκριμένη, Γιατί να μην τα πάρετε τα λεφτά κατευθείαν, αλλά να τα δώσουμε σε ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους;», είπε ακόμα.
