Η Κίνα εγκαινιάζει πρώτη τακτική γραμμή εμπορευματοκιβωτίων μέσω Αρκτικής
Η Κίνα εγκαινιάζει πρώτη τακτική γραμμή εμπορευματοκιβωτίων μέσω Αρκτικής
Το νέο δρομολόγιο μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού μειώνει τον χρόνο κατά το ήμισυ σε σχέση με τη Διώρυγα του Σουέζ, αλλά παραμένει εποχικό και γεωπολιτικά φορτισμένο
Η Κίνα ετοιμάζεται να καταγράψει ιστορικό ορόσημο τον Σεπτέμβριο, με την εκκίνηση της πρώτης τακτικής γραμμής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου liner μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού (NSR), που διασχίζει την Αρκτική Ρωσίας. Για πρώτη φορά, μια υπηρεσία που θυμίζει τις κλασικές διαδρομές Ασίας–Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί μέσω του Αρκτικού περάσματος, συνδέοντας τα λιμάνια Qingdao, Σαγκάης και Ningbo-Zhoushan με τον Felixstowe, το Ρότερνταμ, το Αμβούργο και το Γκντανσκ.
Η πρώτη αναχώρηση, που έχει ήδη «κλείσει» πλήρως, υπόσχεται χρόνο διέλευσης μόλις 18 ημερών από την Ανατολική Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη – λιγότερο από τον μισό σε σύγκριση με τη Διώρυγα του Σουέζ.
Η ελκυστικότητα της νέας γραμμής είναι προφανής: αποφεύγει κρίσιμα «σημεία συμφόρησης» όπως το Σουέζ, αλλά και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις των Χούθι έχουν εκτοξεύσει τα ασφάλιστρα κινδύνου και έχουν οδηγήσει δεκάδες υπηρεσίες να κάνουν τον γύρο της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Η πρώτη αναχώρηση, που έχει ήδη «κλείσει» πλήρως, υπόσχεται χρόνο διέλευσης μόλις 18 ημερών από την Ανατολική Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη – λιγότερο από τον μισό σε σύγκριση με τη Διώρυγα του Σουέζ.
Η ελκυστικότητα της νέας γραμμής είναι προφανής: αποφεύγει κρίσιμα «σημεία συμφόρησης» όπως το Σουέζ, αλλά και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις των Χούθι έχουν εκτοξεύσει τα ασφάλιστρα κινδύνου και έχουν οδηγήσει δεκάδες υπηρεσίες να κάνουν τον γύρο της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα