Bundesbank: Οι μισθοί στη Γερμανία ανεβαίνουν, αλλά η αβεβαιότητα περιορίζει τις μελλοντικές αυξήσεις
Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 5,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 - Οι πρόσφατες συλλογικές συμβάσεις υποδεικνύουν χαμηλότερες αυξήσεις στο υπόλοιπο του έτους
Η αύξηση των μισθών στη Γερμανία επιταχύνθηκε σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Bundesbank, αν και οι πρόσφατες συλλογικές συμβάσεις υποδεικνύουν ότι οι αυξήσεις θα είναι χαμηλότερες στο μέλλον.
Οι αμοιβές αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, έναντι μόλις 0,9% τους προηγούμενους τρεις μήνες, αναφέρει η κεντρική τράπεζα στο μηνιαίο report της.
Η ενίσχυση οφείλεται κυρίως σε μόνιμες αυξήσεις στους κλάδους του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου, καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες. Με εξαίρεση τις ειδικές πληρωμές αντιστάθμισης του πληθωρισμού, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 6,7% στο δεύτερο τρίμηνο, σταθεροί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Παρά την ισχυρή άνοδο, η Bundesbank επισήμανε ότι οι πρόσφατες συλλογικές συμβάσεις δείχνουν λιγότερο έντονες αυξήσεις μισθών και ότι τα νέα συμβόλαια έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, λόγω της πτώσης του πληθωρισμού και του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος.
