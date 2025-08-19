Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ο χάρτης με τις πληρωμές για όλα τα ταμεία
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ο χάρτης με τις πληρωμές για όλα τα ταμεία
Μπαράζ πληρωμών αναμένεται τέλη του μήνα σε χιλιάδες δικαιούχους
Οι πληρωμές των συντάξεων για τον Σεπτέμβριο του 2025 θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, με διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών. Ειδικότερα, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μη Μισθωτών, όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ (με βάση τον ν. 4387/2016). Μαζί θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών, καθώς και του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απόδοση αναδρομικών ποσών σε περισσότερους από 70.000 απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πληρωμή αφορά κρατήσεις που δεν έπρεπε να είχαν επιβληθεί από τον Απρίλιο του 2023, όταν σταμάτησε η σχετική παρακράτηση στα μερίσματα των συνταξιούχων με άθροισμα σύνταξης και μερίσματος άνω των 1.000 ευρώ. Τα αναδρομικά αφορούν διάστημα 27 μηνών και προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του νόμου στο συγκεκριμένο εισόδημα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενδέχεται να ζητηθεί επιστροφή ποσών στον ΕΦΚΑ, καθώς θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα.
