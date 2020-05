Η νέα γενιά των Ελλήνων εφοπλιστών μιλάει για την επόμενη μέρα της κρίσης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

των Ελλήνων εφοπλιστών δηλώνει παρούσα στις κρίσιμες αυτές εποχές στηρίζοντας με πράξεις την πατρίδα τους και αισιοδοξώντας για το μέλλον της. Πολλοί από όλους όσοι ζούσαν στο εξωτερικόστα πάτρια εδάφη και δίνοντας το σύνθημα για μια δυναμική επανεκκίνηση.Για το μέλλον της Ναυτιλίας και της Ελλάδας μίλησαν στη διάρκεια τηλε-συζήτησης που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ηδιευθύνουσα σύμβουλος της Sea Traders, οδιευθύνων σύμβουλος τoυ Goldenport Group,, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της The Signal group,εκτελεστικός αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Dorian LPG Ltd καιδιευθύνων σύμβουλος της Interunity Μanagement Corporation.Το συντονισμό της συζήτησης έκανε η, διευθύνουσα σύμβουλος της Νavigator Shipping Consultants.“Η κρίση έδειξε ότι οι Έλληνες πειθάρχησαν” είπε η“Η Ελλάδα έγινε παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς για όλο τον κόσμο. Υπήρξε αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων. Λόγω της πανδημίας ήρθε στην επιφάνεια μία νέα “εκδοχή” της Ελλάδας και των Ελλήνων”.τόνισε: “Η Ελλάδα έκανε πολύ καλή διαχείριση της κρίσης. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στη ναυτιλία. Παραμένει σταθερή παρά τους κύκλους που κάνει η αγορά”.δήλωσε υπερήφανος αναφερόμενος και στη ναυτιλία που πέρασε σε άλλο επίπεδο όπως υπογράμμισε.εστίασε στο μεγάλο πρόβλημα της, λέγοντας: “Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Θα πρέπει αν αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που δημιούργησε το lock down. Η Ελλάδα έχει ελέγξει την κατάσταση και θα βγει πολύ δυνατή από την κρίση”.είπε: “Η Ελλάδα είναι ευέλικτη όπως και η ελληνική ναυτιλία ώστε να ξεπεράσουν αυτή την κρίση. Είμαι αισιόδοξος ότι θα ξαναβρούμε το βηματισμό μας για να επανέλθουμε".“-Τα τελευταία 100 χρόνια η ναυτιλία μας ζει και ξεπερνάει κρίσεις. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές η ναυτιλία συνέχισε να λειτουργεί και να μεταφέρει όλα τα απαραίτητα αγαθά και υγειονομικό υλικό δίνοντας αίσθηση ασφάλειας και κανονικότητας σε όλο τον κόσμο.- Ο κορωνοϊός και τα lock down που ακολούθησαν, δημιούργησαν πολλά προβλήματα στον επαναπατρισμό των ναυτικών, δυσκολίες σε αρχιμηχανικούς και στελέχη να ανέβουν στα πλοία για να παρακολουθήσουν επισκευές αλλά και δυσκολίες στην προμήθεια φαγώσιμων και ανταλλακτικών.- Η ελληνόκτητη ναυτιλία προσφέρει 13 δισ. Στο ΑΠΕ της Ελλάδας και απασχολεί 200.000 τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.- Ο ευρωπαϊκός στόλος είναι από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους. Προσφέρει 145 δισ. Στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και δίνει δουλειά σε 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους.- Τα περιουσιακά στοιχεία της ναυτιλίας πλέουν στη θάλασσα και δεν έχουν σταθερή βάση όπως ένα εργοστάσιο. Άρα μπορούν να πάνε παντού, να μεταφερθούν σε άλλο επιχειρηματικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό όπου οι κυβερνήσεις δίνουν κίνητρα.-Η Ελλάδα έχει υψηλότερη φορολογία από ό,τι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος και η Μάλτα.- Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες θέλουν σταθερότητα σε βάθος χρόνου. Η Ναυτιλία είναι το υπερ όπλο της ΕΕ και πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν συμφέρει την Ευρώπη να χάσει από το έδαφός της τη ναυτιλίας".μίλησε κυρίως για το κομμάτι τουπου ασχολείται όμως όχι με την ποντοπόρο ναυτιλία όπου είναι δραστήριος αλλά με τον θαλάσσιο τουρισμό όπου και εκεί έχει τεράστια δραστηριότητα διεθνώς με τις υπερσύγχρονες θαλαμηγούς που διαχειρίζεται: “-Υπάρχουν πολλοί κανόνες που πρέπει να εφαρμοσθούν. Θα πρέπει αν υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο να κινηθούν όλοι.- Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.- Οι πελάτες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές με γιότ γατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος διακοπών αφού δεν έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο.-Ζούσαμε σε νιρβάνα και ο κόσμος είχε ξεχάσει ότι υπάρχουν και δύσκολες εποχές.- Ο επιλεκτικός τουρισμός και ο μπουτίκ τουρισμός θα βγουν κερδισμένοι από την κρίση.- Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως όσο αφορά γιοτ μήκους άνω των 60 μέτρων, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και έχει περιθώρια ανάπτυξης.-Έχουν δοθεί πέντε δισεκατομμύρια δολάρια για τη ναυπήγηση νέων γιοτ εκ των οποίων το 70% κατασκευάζεται στην Ευρώπη,-O τουρισμός συνεισφέρει το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Από την κρίση έχουν επηρεαστεί 100 εργαζόμενοι του ευρύτερου κλάδου-Το 45% του παγκόσμιου yachting δραστηριοποιείται στη νότια Ευρώπη”.εστίασε στο θέμα Ναυτιλία και τεχνολογία: “-Η ναυτιλία έμαθε από την κρίση. Πριν όλοι ήθελαν προσωπική επαφή για να κάνουν τη δουλειά, “face to face discussions” Τώρα όλες οι συζητήσεις και επαφές γίνονται ηλεκτρονικά. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έδωσαν τη λύση.- Η τεχνολογία με την πάροδο του χρόνου θα απλωθεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία για να καλύψει περισσότερες ανάγκες.-Στη ναυτιλιακή κουλτούρα θα υπάρχει τώρα πιο έντονα και η τεχνολογία.-Η τηλεμετρία θα διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στη ναυτιλία. Μάθαμε από την εφαρμογής της στη\\μ αεροπορία και τη F1. Ό,τι μάθαμε θα το εφαρμόσουμε και στη Ναυτιλία.-Η ναυτιλία συνέχισε να λειτουργεί μέσα στην κρίση και πέρασε σε νέο επίπεδο εκμεταλλευόμενη και κατανοώντας βαθύτερα την τεχνολογία".είπε: “-Τα τελευταία χρόνια μεταφέραμε τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα από το 2014. Θέλαμε να επεκταθούμε και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία στην χώρα μας που έχει τη ναυτιλιακή κουλτούρα και την τεχνογνωσία.-Επενδύσαμε στον αυτοματισμό και στην τεχνολογία και συνεχίζουμε να επενδύουμε.- Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες είναι σοφή απόφαση.- Οι Έλληνες είναι καινοτόμοι με σύγχρονους στόλους. Είναι έξυπνοι market readers για αυτό και μπήκαν στο LNG και LPG. Η προσαρμογή σε καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον είναι το μέλλον- stepping stone.-Επενδύσαμε και σε LPG LNG".αναφέρθηκε στην πετρελαϊκή κρίση: “-Υπάρχει προβληματισμός για το τι θα κάνουν όλο αυτό το πετρέλαιο που παράγεται.- Η ύφεση στην πετρελαϊκή αγορά είναι βαθιά αλλά βραχυπρόθεσμη. Οι κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν γρήγορα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο-Η ζήτηση πετρελαϊκών προιόντων μειώθηκε 20%.-Τα πλοία χρησιμοποιούνται πλέον και ως αποθηκευτικοί χώροι δίνοντας λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης τέτοιων χώρων.- Θα υπάρξουν αλλαγές συστημικές στην αγορά της ενέργειας.-Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα επανέλθει η κανονικότητα και αν θα έρθει νέο κύμα πανδημίας.”