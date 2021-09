The Matrix 4: Κυκλοφορεί το πρώτο teaser - Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το "" επιστρέφει στη δράση. Η τέταρτηστο αγαπημένο franchise επιστημονικής φαντασίας κυκλοφόρησε το πρώτο της teaser.Το επίσημο τρέιλερ του "The Matrix Resurrections" θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη, ωστόσο, οι θαυμαστές πήραν μια γεύση από τη νέα ταινία σήμερα.Ο ιστότοποςδίνει την επιλογή του διαβόητου κόκκινου ή μπλε χαπιού. Το κόκκινο χάπι είναι αυτό που απελευθέρωσε το Neo () από το Matrix στην πρώτη ταινία το 1999, ενώ το μπλε χάπι θα κρατούσε τον Neo στην ψεύτικη ζωή του.Την σκηνοθεσία του "Resurrections" ανέλαβε μόνη της η Lana Wachowski, η οποία είχε σκηνοθετήσει και γράψει το σενάριο της αρχικής τριλογίας του Matrix, μαζί με την αδερφή της Lilly Wachowski.Στο cast του επίσης συμμετέχουν οι Jada Pinkett Smith ως Niobe, Lambert Wilson ως The Merovingian, Daniel Bernhardt ως Agent Johnson, Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Christina Ricci, και Brian J. SmithΝα θυμίσουμε ότι τα γυρίσματα του Matrix 4 σταμάτησαν μετά από τέσσερις εβδομάδες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και ξεκινήσαν πάλι τον Ιούλιο.Τo The Matrix 4 αναμένεται αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου 2021.